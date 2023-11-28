Анна Ковальчук представила 23 сезон сериала «Тайны следствия»

На стенде Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоялась презентация нового – 23 сезона культового сериала «Тайны следставия». Новый сезон представили: народная артистка РФ Анна Ковальчук, ее дочь Злата Ковальчук и заслуженный артист РФ Андрей Шарков. Модератором встречи выступал телеведущий Эдуард Петров.

Исполнители главных ролей в сериале «Тайны следствия» специально приехали из Санкт-Петербурга в Москву. Анна Ковальчук рассказала, что в новом сезоне Швецова – все та же. По признанию актрисы, ее героиня всегда была ей симпатична: «Мария Сергеевна идет правильным путем, она для меня кумир. Я стараюсь быть как Швецова».

Андрей Шарков вспомнил, что сначала его пригласили на маленькую роль «плохого человека с хорошим лицом», но в итоге доверили сыграть одного из ключевых персонажей.

Злата Ковальчук, которая родилась в кадре проекта, помнит съемки сериала столько же, сколько саму себя: с самого детства работа на площадке детектива для нее была нормой, а актеры сразу стали родными людьми.

Актеры сообщили, какие тайны предстоит раскрыть старшему следователю Марии Швецовой вместе с ее высококлассной командой, и приоткрыли завесу тайны над тем, появятся ли в сериале новые персонажи, и как будет складываться личная жизнь героев.

Гости мероприятия получили возможность задать актерам вопросы, а по его окончании – принять участие в автограф-сессии со звездами, сфотографироваться, обменяться комплиментами и подарить кумирам подарки.

Фото – телеканал «Россия»