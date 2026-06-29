Анна Пересильд, Никита Кологривый и подводные царства: каким будет новый «Садко»

В Петербурге запустили машину времени в мир русских былин — начались съемки «Садко». Режиссер Иван Оганесов обещает не просто ремейк старой ленты, а совершенно новое прочтение: здесь будут и древний Новгород, и экспрессивное Морское царство, и внутренние метания героя, который ищет счастье не там, где надо.

Каст — огонь. Садко — Антон Рогачёв, его Любава — Анна Пересильд. А пару боевого моряка Буслая и воительницы Рандгрид сыграют Никита Кологривый и Елизавета Ищенко. Говорят, у них невероятная химия на экране. Компанию им составят Юрий Стоянов, Роман Васильев и другие.

Создатели не экономят на визуале: костюмы от Надежды Васильевой (той самой, из «Летучего корабля»), музыка от Даши Чаруши, а часть сцен снимают в мощнейшей студии виртуального продакшена SberStudios на «Мосфильме» — там даже летом можно создать зиму.

Премьера — 8 марта 2028 года. И судя по тому, что говорят продюсеры, нас ждёт не просто сказка, а история о цене таланта, выборе и любви. Садко здесь не просто везунчик с гуслями, а парень, который платит за всё сполна.

Фото: кинокомпания СТВ