В книжном сервисе Литрес состоялась эксклюзивная премьера детективного романа «Дело бога Плутоса». Произведение открывает третий сезон популярного проекта «АНОНИМУС» от издательства «СОЮЗ».

«АНОНИМУС» — первый в современной России интерактивный проект, состоящий из связанных между собой детективных книг, авторство которых скрыто от общественности. Читатели гадают и пытаются найти стилистические подсказки, один ли человек скрывается за псевдонимом или это коллектив писателей. «Дело бога Плутоса» станет тринадцатой книгой популярной серии. Как и в предыдущих частях, главные герои — талантливый следователь Орест Волин и работник Министерства иностранных дел, прозванный депутатом-сыщиком, Нестор Загорский.

«Дело бога Плутоса» — первая книга третьего сезона. Произведение сразу представлено как в электронном, так и в аудиоформате. Аудиокнига выйдет в озвучке легендарного мастера озвучивания — российского актера театра и кино Александра Клюквина. В центре сюжета — уже знакомый следователь Орест Волин и его парижская подруга, капитан французской полиции Ирэн Белью, ограбленная бандой малолетних преступников. Дело приводит ее на блошиный рынок, где случайно обнаруживается украденный фотоархив иранского шахиншаха Насер ад-Дина, которого когда-то спас небезызвестный Нестор Загорский.

За два года с момента старта первого сезона цикл стал бестселлером книжного сервиса Литрес. Всего продано более 100 000 экземпляров цифровых книг. Сам «АНОНИМУС» вошел в топ-10 самых популярных авторов детективного жанра на Литрес в 2023 году по совокупному количеству проданных экземпляров книг, обойдя таких популярных авторов как Стивен Кинг и Татьяна Полякова. По итогам января 2024 года книга «Дело побежденного бронтозавра» входит в топ-3 продаж произведений в детективном жанре.

Интересно, что все ранее вышедшие произведения связаны между собой главными героями, а личность автора остается для аудитории загадкой до выхода заключительной части.