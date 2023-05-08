10 мая Ансамбль духовной музыки «Благовест» выступит в Доме-музее Марины Цветаевой с программой «Нам дороги эти позабыть нельзя…».

Грозное время Великой Отечественной войны подарило нам огромное количество подлинных песенных шедевров, аналога которым трудно найти во всей многовековой истории жанра. Собранные воедино, они представляют собой захватывающую картину высокого патриотизма и самопожертвования, искренних и свежих чувств, неподдельно ярких эмоций и, конечно же, незабываемых мелодий, в которых отражается как наследие минувших времен, так и светлая вера в грядущую победу над врагом. Новая программа Ансамбля «Благовест», куда вошли лучшие песни военных лет, переносит нас в то тревожное, но необычайно духовно возвышенное время, в котором героизм сочетается с целомудренной лирикой, являясь словно отражением тех качеств, которыми обладали герои той незабываемой эпохи.

В программе лучшие песни о Великой Отечественной войне: А. Александров, В. Соловьёв-Седой, И. Дунаевский, А. Новиков, Н. Богословский, В. Баснер, Я. Френкель, А. Пахмутова.

Билеты и подробности по ссылке.

Начало в 19:00.

Сайт ансамбля «Благовест» .

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