Ансамбль танца Сибири выступит в Монголии

3 и 4 ноября 2022 года в городе Улан-Батор Монгольской Народной Республики в Центральном дворце культуры пройдут Российско-Монгольские дни дружбы и сотрудничества. Мероприятия состоятся в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Монголии».

Для представления России в культурной программе выбраны ведущие творческие коллективы, признанные и отмеченные зрительской аудиторией нашей страны, а также имеющие высокую репутацию в мире. Для зрителей Монголии выступят Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко и Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс».

Публика увидит самые яркие номера из репертуаров хореографических коллективов. Так, Ансамбль танца Сибири представит известную во многих странах мира ещё с Олимпийских игр 1980 года в Москве хореографическую сюиту «Сибирь моя», «Танец с ложками и берестой», «Сибирский лирический танец», хореографическую сюиту «Вдоль по улице» и другие.

Мероприятие организовано «Росконцертом» по программе Министерства культуры Российской Федерации.

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