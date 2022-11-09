Ансамбль танца Сибири выступит за полярным кругом

С 11 по 13 ноября Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко посетит с гастролями север Красноярского края. Артисты дадут пять концертов в Норильске, Дудинке и Кайеркане.

Первый концерт состоится 11 ноября в зале Культурно-досугового центра «Юбилейный» Кайеркана. 12 ноября пройдут два концерта в Городском доме культуры Дудинки. Завершится северный тур двумя концертами в Норильском Заполярном театре драмы им. В.В. Маяковского 13 ноября.

Ансамбль танца Сибири представит зрителям программу «Любимый край». Её основу составят лучшие и уникальные танцевальные номера в постановке художественного руководителя и главного балетмейстера ансамбля (1963-1991), народного артиста СССР Михаила Семеновича Годенко и постановки современных балетмейстеров.

Зрители увидят хореографическую сюиту «Сибирь моя», «Хороводную пляску с трещотками», казачий пляс «Красный яр», шуточный танец «Сибирская потеха», Сербскую сюиту, «Вдоль по улице» и другие знаковые номера коллектива.

«Все наши танцы проверены временем. Ансамбль посетил с гастролями более 70 стран и все уголки необъятной России. Однако выступления в родном крае для нас всегда особенные. Михаил Годенко создал идеальный образ Сибири в танце. Уверена, что он придется по душе жителям самых северных городов нашего края», – отметила заслуженная артистка России Анна Лысенко, балетмейстер-репетитор Ансамбля танца Сибири.

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