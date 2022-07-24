Антон Мегердичев начал сотрудничество с Агентством «Стартдаст»

Агентство талантов «Стардаст», которое уже 15 лет представляет интересы ведущих российских драматургов, режиссеров, операторов и актеров, объявило о начале сотрудничества с режиссером и сценаристом Антоном Мегердичевым.

«В кинобизнесе один в поле не воин. Безусловно, я тоже нуждался в профессионале, который бы представлял мои интересы во всякого рода юридических и производственных аспектах, а также для меня важна структура, на которую можно опереться. При производстве фильма требуются люди, которые лучше чем ты сам разбираются в ситуации на рынке, могут помочь в разного рода компетенциях: например, оказать творческую поддержку или дать ценный совет. Когда я занимаюсь фильмом, то становлюсь похож на водолаза, который ныряет в проект на три-четыре года. За это время происходит очень много всего, но так как я постоянно погружен в работу, то не успеваю вникать во все события. В Агентство «Стардаст» я вступил именно ради этого: оно будет для меня метрономом того, что происходит сейчас на рынке, покажет мою позицию на нем, подскажет, какие сценарии обладают потенциалом «смотрибельности», обеспечит необходимое юридическое сопровождение. Поэтому, когда Нелли Яралова (прим. основатель и владелец Агентства «Стардаст») и Татьяна Беличенко (генеральный директор «Стардаст») предложили присоединиться к ним, я принял это решение практически сразу», – говорит режиссер Антон Мегердичев.

«Антон Мегердычев – большой мастер в жанре развлекательного кино, зрительский успех и кассовые сборы фильма «Движение вверх» доказывают это. Вскоре выйдет новый фильм Антона «Сердце пармы», мощный исторический проект по роману Алексея Иванова. Умение сделать из истории кинособытие и при этом увлечь массового зрителя – это особый талант. Для нас сотрудничество с Антоном – большая ответственность и в какой-то степени вызов, ведь рынок насыщен интересными историями. Наша задача— создать комфортные условия для работы на каждом из проектов Антона», – поделилась Татьяна Беличенко, генеральный директор Агентства «Стардаст».

В творческом портфеле Антона Мегердичева такие знаковые отечественные блокбастеры, как «Движение вверх», «Елки 3», «Метро», «Темный мир», «Бой с тенью 2: Реванш» и другие; документальные картины «Живой Пушкин», «Российская Империя: Проект Леонида Парфёнова», «Портрет на фоне». Антон Мегердичев – неоднократный номинант и лауреат премии ТЭФИ: в 2000 году его наградили специальным призом Академии Российского телевидения за документальный проект «Живой Пушкин» (созданный совместно с Леонидом Парфёновым), а через четыре года он стал финалистом ТЭФИ с фильмом «Убить Кеннеди» как режиссер телевизионного документального фильма.

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