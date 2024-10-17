Антон Шастун озвучил нового персонажа в мультсериале «Детектив Финник»

Звёздный участник комедийных шоу Антон Шастун озвучил домового Нюхфина — соперника Финника. Его герой появляется в одной из серий второго сезона — «Про запах победы», чтобы расследовать в Берге исчезновения своего человека.

Нюхфин — невозмутимый, серьёзный сыщик домовой. Он знает всё о том, как правильно провести расследование. Нюхфин привык полагаться только на факты и его главная миссия — поймать преступника. Однако порой упрямому сыщику не хватает фантазии, лёгкости и чувства юмора. А без них в деле детектива — никуда!

«Мне очень нравится процесс озвучивания мультфильмов, да и в целом нравятся мультфильмы. Всегда было интересно попробовать себя в роли актера дубляжа и, однажды попробовав, я подумал: «прикольно! персонаж на экране говорит моим голосом, огого!». С того момента, я часто соглашаюсь на приглашения озвучить кого-нибудь, мне просто доставляет это удовольствие, это прикольно», – рассказал комик и телеведущий Антон Шастун.