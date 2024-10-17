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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Антон Шастун озвучил нового персонажа в мультсериале «Детектив Финник»

editor
By editor
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детектив финник - нюхфин - антон шастун

Звёздный участник комедийных шоу Антон Шастун озвучил домового Нюхфина — соперника Финника. Его герой появляется в одной из серий второго сезона — «Про запах победы», чтобы расследовать в Берге исчезновения своего человека.

Нюхфин — невозмутимый, серьёзный сыщик домовой. Он знает всё о том, как правильно провести расследование. Нюхфин привык полагаться только на факты и его главная миссия — поймать преступника. Однако порой упрямому сыщику не хватает фантазии, лёгкости и чувства юмора. А без них в деле детектива — никуда!

«Мне очень нравится процесс озвучивания мультфильмов, да и в целом нравятся мультфильмы. Всегда было интересно попробовать себя в роли актера дубляжа и, однажды попробовав, я подумал: «прикольно! персонаж на экране говорит моим голосом, огого!». С того момента, я часто соглашаюсь на приглашения озвучить кого-нибудь, мне просто доставляет это удовольствие, это прикольно», – рассказал комик и телеведущий Антон Шастун.

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