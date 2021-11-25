Аня Pokrov снялась в клипе «Танцуй», где предстала в образах спешал-серии «Моднюша» от создателей «Смешариков»

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Аня Pokrov, популярная российская TikTok-блогер, звезда Dream Team House, исполнила оригинальный саундтрек «Танцуй» к анимационному сериалу «Моднюша». Также Аня снялась в клипе, премьера которого состоялась 25 ноября на официальном YouTube-канале Ани Pokrov. В этот же день эксклюзивно на Кинопоиске зрители увидят специальный 3D-эпизод от создателей «Смешариков», а 27 ноября серия выйдет на телеканале «Карусель».

аня pokrov и моднюша

В клипе Аня Pokrov предстанет перед зрителями сразу в нескольких образах, олицетворяя героинь проекта «Моднюша», живущих обычной жизнью в большом городе. В кадре стирается грань между анимацией и реальностью. Аня Pokrov, перенимая характер каждой героини, проживает маленькие истории, итогом которых становится жизнеутверждающее «Танцуй».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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