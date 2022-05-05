Апостиль в Москве – Сделаем Апостилирование Документов

Проставление апостиля с нотариальным заверением

Собираетесь ехать в другую страну? Не знаете с чего начать решение предстоящих проблем? В первую очередь лучше заняться вопросом легализации документов. Ваши официальные бумаги в начальном виде имеют юридическую силу только в родной стране. За рубежом без постановки апостиля их не рассмотрит ни одно учреждение.

В большинстве стран принимают документы с одним апостилем, но есть государства, которые требуют поставить двойной апостиль. Как это все понять и что делать, предлагаем разобраться в нашем материале.

Нюансы проставления апостиля

Прежде всего нужно объяснить, что такое апостиль, а потом перейти к более сложным понятиям.

Апостилем называют упрощенную стандартизированную форму легализации документов, признанную в странах-участницах Гаагской конвенции (1961). В 140 государствах мира принимают документы с апостилем. Для их признания не требуют проходить длительную процедуру узаконивания официальных бумаг через консульство.

Принцип апостилирования прост. На документ ставит специальный штамп имеющее такие полномочия ведомство. Размер отметки около 9 см. Она содержит все важные данные о легализуемом документе и органе, который ставит апостиль. Скрепляется штамп печатью и подписью уполномоченного лица.

Вот как выглядит апостиль.

На каких документах нужно поставить апостиль?

Личные документы (свидетельства, справки и так далее).

Архивные официальные бумаги (выписки, различные копии из архива и другие).

Документы, выданные нотариусом.

Официальные бумаги юридических лиц уставного и регистрационного характера.

Судебные документы (акты, решения и прочее).

Документы об образовании.

Всегда ли ставят апостиль на оригиналы?

Нет, не всегда. Штамп могут поставить также на копию или нотариально заверенную копию. Ее юридическая сила будет такой же, как у оригинала.

Однако законодательства стран и требования к принимаемым документам часто меняются. Всегда уточняйте в нужном ведомстве, в каком виде нужно подавать официальные бумаги.

Как и где поставить апостиль в москве?

Только в уполномоченных государственных органах. Можно это сделать самостоятельно или обратиться за помощью в специальное агентство. Тогда вся процедура будет выполнена сотрудниками компании, а вам не придется стоять в очередях в госучреждениях.

Краткий гайд в формате Вопрос-Ответ:

В: Где поставить апостиль на свидетельство о рождении, браке, разводе?

О: В органах ЗАГСа. Это учреждение отвечает за документы, выданные в его стенах. Процедура займет 3-5 рабочих дней.

В: Где поставить апостиль на диплом, аттестат или другой документ об образовании?

О: В Департаменте образования. Процедура занимает до 45 рабочих дней.

В: Где поставить апостиль на справку о судимости/несудимости?

О: В Министерстве внутренних дел. Ожидание окончания процедуры отнимет не более 5 рабочих дней.

В: Где поставить апостиль на нотариальные или судебные документы?

О: В Министерстве юстиции. Сроки выполнения стандартные — до 5 рабочих дней.

В: Где поставить апостиль на документы юрлиц?

О: В Торгово-промышленной палате. Ожидать придется, как и в предыдущем случае, около 5 дней.

Такая государственная услуга предусматривает оплату пошлины в размере 2500 рублей. Если будете вносить деньги через терминал, учтите комиссию.

Порядок проставления апостиля

Вариант 1 — более сложный

Собираем весь пакет документов и отправляемся в нужное ведомство.

При подаче официальных бумаг нужно будет:

написать заявление;

взять паспорт гражданина РФ, иностранцу, возможно, другой документ, подтверждающий личность;

взять документ, подлежащий легализации;

взять квитанцию об уплате пошлины.

Если в заявлении обнаружат ошибку или оно будет написано неразборчиво, документы не примут.

Если окажется, что на самом документе текст нечеткий, ваши официальные бумаги тоже не примут.

Соответственно перед подачей документов удостоверьтесь, что они соответствуют всем требованиям нужного ведомства.

Вариант 2 — простой

Вы берете документ, подлежащий легализации, и обращаетесь в специализированное агентство. Тут вам подскажут, что нужно еще сделать для постановки апостиля. Потом сами сотрудники отправляются в госучреждение и подают документы.

Вы получаете официальную бумагу с апостилем.

Услуги агентства обязательно включают госпошлину, поэтому не доверяйте специалистам, которые предлагают заниженную цену.

Что такое двойной апостиль и как его сделать?

Среди участниц Гаагской конвенции есть страны, которые принимают только документы с двойным апостилем. Так зарубежным организациям удобнее работать с официальными бумагами. В итоге они требуют от иностранцев, чтобы те максимально упростили процесс рассмотрения документов местными чиновниками.

Какие страны требуют двойной апостиль?

Норвегия.

Швейцария.

Франция.

Австрия.

Португалия.

Италия.

Великобритания.

Голландия.

Бельгия.

Дания.

Израиль.

Что собой представляет двойной апостиль?

Штамп “Апостиль” ставят на сам документ, требующий легализации, и на его нотариально заверенный перевод. В итоге официальная бумага апостилируется два раза.

Процедура двойного апостилирования выглядит так:

апостиль ставят на оригинал или копию документа (все зависит от требований иностранного учреждения); документ переводят; перевод заверяют у нотариуса; ставят второй штамп на нотариально заверенный перевод.

Нотариальный перевод апостилируют в Министерстве Юстиции.

Как видите, для постановки двойного апостиля нужно пройти не одну инстанцию. Занимает это много времени. Если вы решите заняться такой легализацией документа самостоятельно, процедура отнимет слишком много сил.

Проще обратиться в бюро переводов. Оно выполнит все нужные процедуры за максимально короткий срок. Кроме того, вам не придется самому искать нотариуса. В бюро переводов уже есть проверенные специалисты, с которыми оно постоянно сотрудничает.

Поставить обычный апостиль достаточно просто. Если же вы собрались в страну, где требуют на документах наличие двойного штампа, то процедура усложняется. Заняться решением вопроса самостоятельно или обратиться в бюро переводов, выбирать только вам.

В любом случае желаем удачи и приятной поездки!

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