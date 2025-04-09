«Апрель. Благая весть»: в залах МОСХ открылась выставка с международным участием

6 апреля, в преддверии Праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, в залах МОСХ открылась выставка с международным участием «Апрель. Благая весть».
В проекте, посвященном весеннему обновлению, духовным и философским темам, приняло участие более 30 художников. Среди авторов: Алла Цветкова, Наталья Черкашина, Елена Болотских, Милан Джурджевич (Сербия), Наталья Черногорская, Ирина Кагран, Вадим Кулаков, Сергей Куприянов, Августа Оранская, Татьяна Петрова-Латышева, Омар Годинес (Куба), Нина Ромадина, Галия Вальева, Леонид Гландин, Наталья Захарова, Виктор Казарин, Владимир Княжев, Ирина Княжева, Наталья Овсиенко и другие.
«Выставка собрала художников разных направлений»,- отмечает куратор проекта заслуженный художник России Елена Болотских – «Они интерпретируют благую весть через разнообразные художественные приемы, от религиозных аллюзий до социальных, экологических и личных тем. В экспозиции представлена живопись, скульптура, графика, декоративные объекты, инсталляции, цифровое искусство и даже куклы – древние тотемы наших предков. Это многоголосие современного искусства создает образы обновленной, расцветающей духовной и земной жизни, озаряющие зрителя «Нетварным Светом», надеждой и предчувствием Благой Вести», – рассказывает Елена Болотских.
Выставка продлится до 11 апреля.