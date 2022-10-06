АРХАНГЕЛЬСК: VI кинофестиваль Arctic open пройдёт в новом формате

В 2022 году в Архангельске состоится шестой по счёту кинофестиваль Arctic open. В киносмотре не будет конкурса и жюри, но будут премьеры российского и зарубежного кино, открытые встречи с режиссёрами, актёрами и продюсерами, мастер-классы, лекции и новые формы показа. Кинофестиваль пройдёт в два этапа. Во время школьных каникул (2- 5 ноября) дети и подростки смогут посмотреть фильмы «ARCTIC OPEN – ДЕТЯМ», встретиться не только с режиссёрами картин, но и юными актерами, сыгравшими главные роли. Ждет юных зрителей и увлекательные мастер-классы и показ фильмов «ЭКОкино». Основная программа фестиваля пройдет с 1 по 4 декабря 2022 года. Сам киносмотр — часть большого культурно-просветительского фестивального проекта «Киномост Arctic open: новые формы кинопоказов».
Зрителей ждут внеконкурсные кинопоказы премьерных игровых, документальных и короткометражных фильмов — около 40 работ. Большинство из представленных картин — авторские новинки российского кинематографа, также в программе есть фильмы из Казахстана, Канады и Франции.
Во время кинофестиваля планируется презентация проекта «Женский голос Арктики». Новой формой показа станет VR-технология. Зрители через очки виртуальной реальности увидят историю быта кочевников-оленеводов.
Кинофестиваль ежегодно погружает зрителей в симбиоз искусств. Во время пяти предыдущих киносмотров зрители Arctic open видели объединение кинематографа и театра, а в 2019 году молодые кинематографисты создавали пластическое кино, соединяя магию экрана и танец.
В 2022 году главной темой фестиваля станут «Голоса Арктики». Этому будет посвящена саунд-лаборатория для молодых композиторов и операторов. Совместная работа кинематографистов и музыкантов стартует в Архангельске и завершится в Республике Коми весной 2023 года. Итогом станет создание музыкального видеоальманаха «Слушай Север!». Звуками будет наполнено и открытие кинофестиваля. В год 100-летия российского джаза Arctic open откроется концертом якутской джазовой певицы Валентины Романовой-Чыскыырай, сыгравшей главную роль в фильме «Пугало» Дмитрия Давыдова, и известным архангельским арт-квартетом Тима Дорофеева. «Голос Арктики» прозвучит для зрителей со сцены Архангельского областного театра драмы им. М.В. Ломоносова 2 декабря 2022 года.
Традиционно в этом году фильмы киносмотра покажут не только в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске, но и в других городах области, участвующих в проекте «Большое кино – малым посёлкам». Показы пройдут в Коношском, Няндомском и Плесецком районах.
Фестивальный «Киномост Arctic open» продолжится киномарафоном в клубах, домах культуры, общественных организациях, музеях и библиотеках Архангельской области.
В марте в Архангельске состоится практическая конференция «Кино и дети. Новые формы кинопоказов». В семинаре примут участие сотрудники учреждений культуры, образования, социальной сферы, молодежной политики Архангельской области, заинтересованные в развитии кинопедагогики, кинообъединений, региональных кинозалов, как новых форм воспитательной, просветительской работы с населением.
Фестивальные кинопоказы и творческие встречи в 2023 году пройдут в Санкт-Петербурге и Республике Коми.
Летом 2023 году состоится учебный курс и «Мультсмена» для организаторов детских мультстудий. При поддержке педагогов студии «Союзмультфильм» за десять дней юные участники смены в парке «Голубино» Пинежского района снимут анимационные фильмы в разных техниках, вдохновляясь северной природой.
Итоговой работой большого проекта станет создание на сайте каталога фильмов архангельского фестиваля Arctic open.
«За пять лет проведения международного кинофестиваля у нас накоплена немалая база контактов авторов и правообладателей картин, российских и зарубежных режиссеров и дистрибуторов. Сейчас в период дефицита киноконтента, популяризации авторского, особенно российского кино назрела потребность поделиться этими контактами. Такую задачу мы себе поставили и надеемся, что каталог будет востребован как организаторами кинопоказов в киноклубах, так и в коммерческом кинопрокате», — сказала директор кинофестиваля Arctic open Тамара Статикова.
Шестой по счёту киносмотр станет «киномостом», объединяющим зрителей и творцов. Также кинофестиваль «строит» мост не только между людьми, видами искусств, но и объединяет в себе креативные индустрии, привлекая специалистов из сфер образования, просвещения и многих других.
Культурно-просветительский фестивальный проект «Киномост ARCTIC OPEN: новые формы кинопоказов» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского Центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области, ресурсной поддержке Северного (Арктического) федерального университета, партнеров проекта.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.