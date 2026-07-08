Архитектурная жемчужина Остоженки: камень, латунь и витражи

Клубный дом «Обыденский №1» от Sminex органично вписался в ткань престижной Остоженки, став не просто жилым объектом, а архитектурным продолжением исторического ансамбля. Проект, выполненный в стилистике изысканной классики, использует натуральные материалы, ручной труд и продуманные пропорции, чтобы создать ощущение, будто дом стоял здесь столетия. Всего 26 лотов — и сегодня в продаже остались последние экземпляры, включая просторный пентхаус на 782 кв. м, виллу и ситихаус с собственными бассейнами и патио.

Фасад как произведение искусства

Основой внешнего облика стал португальский известняк Moleanos с его характерной зернистой структурой и тёплым бежевым оттенком — идеальный фон для богатого декора. Цоколь выполнен из индийского гранита Crema Valentino, добавляющего прочности и благородства. Особого внимания заслуживают балконы, арки первого этажа и ограждения террас: они сделаны из патинированной латуни с финишной ручной обработкой, что подчёркивает природную глубину металла. Каждый элемент ограждения создан по авторским эскизам, покрыт лаком на основе жидкого кремния для эффекта переливов.

Как отметил вице-президент по строительству Sminex Георгий Иванов, патинированная медь на кровле и матовая латунь на фасадах уже сейчас придают дому антикварный вид, делая его неотъемлемой частью остоженского ансамбля. Секрет — в точном соблюдении масштабов, деталей и пропорций, свойственных исторической застройке района.

Свет и пространство: 200 окон и мраморные витражи

Завершают фасадную картину 200 окон и 10 витражей в профилях из металла и натурального дуба с откосами из мрамора Indian Green редкого малахитового оттенка. Самый впечатляющий витраж высотой 9 метров обращён в сторону храма Христа Спасителя — это не просто инженерное решение, а сознательная архитектурная доминанта, связывающая дом с главной духовной вертикалью района.

Двор-сад и инфраструктура для жизни

Вход в парадное лобби с 6,5-метровыми потолками предваряет собственный всесезонный двор-сад, который остаётся зелёным и уютным круглый год. Пространство благоустроено так, что зоны отдыха буквально заходят под дом. Центральный элемент — крытая зона с камином, уличной мягкой мебелью и впечатляющей акцентной стеной-водопадом высотой 5,7 м. Для встреч и отдыха оборудован элегантный лаунж, предусмотрены детская игровая комната и развивающая площадка. Подземный паркинг рассчитан на 41 машино-место с увеличенными габаритами, ориентированными на премиальные автомобили.

Таким образом, «Обыденский №1» представляет собой не просто элитное жильё, а продуманную среду обитания, где исторический контекст, натуральные материалы и современные стандарты комфорта сплетены в единое целое. Оставшиеся лоты — последняя возможность стать частью этого закрытого клубного мира в самом сердце Москвы.