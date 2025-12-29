Архитектурные пейзажи начала XIX века на выставке в павильоне № 1 на ВДНХ

Классические городские пейзажи Федора Алексеева и Максима Воробьева на выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» отражают период, когда законодательницей мод в области культуры, изобразительного искусства и архитектуры была Европа.

Фотографическая точность в изображении городского вида, детальная прорисовка памятников архитектуры — эти характерные черты ведуты, жанра западноевропейской живописи, который был особенно популярен в Венеции XVIII века, можно найти на полотнах русского художника Федора Алексеева. Учителями Алексеева были в основном итальянские и французские мастера — сначала в Императорской Академии художеств, а затем и в Академии художеств в Венеции.

В разделе «Старая Москва» выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» можно полюбоваться видами Москвы самого начала XIX века, написанными Федором Алексеевым в присущей ему европейской живописной манере. Все эти работы, скорее всего, Алексеев написал в Петербурге на основе эскизов, сделанных ранее в Москве. Поездки в Москву «для снятия видов» были очень распространены среди живописцев того периода.

Полотно «Площадь в Московском Кремле» дает уникальную возможность увидеть, как выглядела Царская (Ивановская) площадь, когда на ней еще стоял разрушенный в 1930 году Чудов монастырь. Катрина «Площадь перед Успенским собором в Московском Кремле» запечатлела вид со стороны колокольни Ивана Великого. В обеих работах присутствует классическая архитектурная перспектива, и композиционно они очень напоминают итальянский городской пейзаж конца XVIII века, только вместо водной глади венецианских каналов — мощеные площади Московского Кремля.

Вид Московского Кремля со стороны Каменного моста оказался для художника особенно вдохновляющим: картина с таким названием была выполнена в двух вариантах, второй из них находится в собрании Государственного исторического музея.

Вид Кремля с того же ракурса в исполнении другого замечательного художника, Максима Воробьева, тоже можно увидеть в разделе «Старая Москва». Воробьев был большим мастером классического архитектурного пейзажа, свой «Вид Московского Кремля со стороны Каменного моста» он написал чуть позднее Алексеева, в 1818 году. Здесь на угловой Водовзводной башне заметны следы разрушений: башни и стены Московского Кремля пострадали во время французского нашествия 1812 года.

Воробьева и Алексеева объединяет не только этот прекрасный московский пейзаж, но и совместная поездка по средней полосе России для написания видов ее городов. Воробьев был помощником Алексеева в Академии художеств, а его учениками позднее стали Иван Айвазовский, Михаил Клодт и Алексей Боголюбов, чья работа «Голицынская больница» также представлена в экспозиции.