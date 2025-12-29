Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваАрхитектурные пейзажи начала XIX века на выставке в павильоне № 1 на...

Архитектурные пейзажи начала XIX века на выставке в павильоне № 1 на ВДНХ

T1
By T1
19
архитектура
Фото: пресс-служба ВДНХ

Классические городские пейзажи Федора Алексеева и Максима Воробьева на выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» отражают период, когда законодательницей мод в области культуры, изобразительного искусства и архитектуры была Европа.

Фотографическая точность в изображении городского вида, детальная прорисовка памятников архитектуры — эти характерные черты ведуты, жанра западноевропейской живописи, который был особенно популярен в Венеции XVIII века, можно найти на полотнах русского художника Федора Алексеева. Учителями Алексеева были в основном итальянские и французские мастера — сначала в Императорской Академии художеств, а затем и в Академии художеств в Венеции.

В разделе «Старая Москва» выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» можно полюбоваться видами Москвы самого начала XIX века, написанными Федором Алексеевым в присущей ему европейской живописной манере. Все эти работы, скорее всего, Алексеев написал в Петербурге на основе эскизов, сделанных ранее в Москве. Поездки в Москву «для снятия видов» были очень распространены среди живописцев того периода.

Полотно «Площадь в Московском Кремле» дает уникальную возможность увидеть, как выглядела Царская (Ивановская) площадь, когда на ней еще стоял разрушенный в 1930 году Чудов монастырь. Катрина «Площадь перед Успенским собором в Московском Кремле» запечатлела вид со стороны колокольни Ивана Великого. В обеих работах присутствует классическая архитектурная перспектива, и композиционно они очень напоминают итальянский городской пейзаж конца XVIII века, только вместо водной глади венецианских каналов — мощеные площади Московского Кремля.

Вид Московского Кремля со стороны Каменного моста оказался для художника особенно вдохновляющим: картина с таким названием была выполнена в двух вариантах, второй из них находится в собрании Государственного исторического музея.

Вид Кремля с того же ракурса в исполнении другого замечательного художника, Максима Воробьева, тоже можно увидеть в разделе «Старая Москва». Воробьев был большим мастером классического архитектурного пейзажа, свой «Вид Московского Кремля со стороны Каменного моста» он написал чуть позднее Алексеева, в 1818 году. Здесь на угловой Водовзводной башне заметны следы разрушений: башни и стены Московского Кремля пострадали во время французского нашествия 1812 года.

Воробьева и Алексеева объединяет не только этот прекрасный московский пейзаж, но и совместная поездка по средней полосе России для написания видов ее городов. Воробьев был помощником Алексеева в Академии художеств, а его учениками позднее стали Иван Айвазовский, Михаил Клодт и Алексей Боголюбов, чья работа «Голицынская больница» также представлена в экспозиции.

Предыдущая статья
Вышел тизер-постер второго сезона шпионского детектива «Художник»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru