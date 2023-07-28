«АРХСТОЯНИЕ 2023»: СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО И ЗАГАДКИ БУДУЩЕГО В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

С 28 по 30 июля 2023 года в арт-парке Никола-Ленивец развернется Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», посвященный теме «Игра в предсказания». С помощью онлайн-формата и интерактивного бота «Архстояние» позволяет каждому погрузиться в мир современного искусства и заглянуть в свое будущее.

Когда планировать что-либо с определенной уверенностью становится сложно, на помощь приходят иррациональные и творческие способы восприятия будущего. «Архстояние 2023» расширяет свои границы, преодолевая географические ограничения в пользу онлайн-пространства, чтобы поделиться креативным взглядом на наши общие и личные перспективы. Доступные всем с этого момента работы современных творцов становятся зеркалом, в котором каждый может увидеть себя и свое завтра.



В этом году на фестивале будут представлены 9 масштабных арт-объектов, раскрывающих футуристические представления их создателей. Все они уникальны: к примеру, арт-объект архитектора Алексея Козыря можно будет увидеть лишь единожды — следующие 27 лет гигантская 6-метровая капсула времени будет надежно храниться под землей.

Ирина Корина и Илья Вознесенский презентуют свой «Павильон заблуждений» — пространство между предчувствием и воспоминанием, объект без дверей и окон, в котором можно лишь блуждать. Также пополнится коллекция домов-манифестов арт-парка Никола-Ленивец: к ней присоединятся дом-обелиск от архитектурного бюро Katarsis и дом-воздухопровод от арт-группы «Алыча».



Почувствовать себя причастным к созданию произведений искусства и узнать, как арт-объекты «Архстояния» появляются на свет, теперь возможно в онлайн-формате. В сообществе фестиваля ВКонтакте публикуются эксклюзивные видеоролики, благодаря которым ценители современного искусства могут проследить весь процесс от идеи до реализации и узнать, какой смысл в свои произведения вкладывают художники. Ответить на вопрос, как «Архстояние» предсказывает будущее, поможет видеоролик про арт-группу «Алыча» и их дом-воздухопровод, который уже доступен к просмотру. Организаторы фестиваля планируют поделиться роликами про «Павильон заблуждений» Ирины Кориной и Ильи Вознесенского, а также дом-обелиск от архитектурного бюро Katarsis. Следите за сообществом «Архстояния», чтобы не пропустить завораживающие творческие истории.

Для любителей эзотерики и тех, кто жаждет заглянуть в свое будущее, в сообществе фестиваля также функционирует специальный бот. Написав ему, можно получить персональное предсказание в двух частях: текстовое послание и метафорическую карту из уникальной колоды, созданной известными художницами для «Архстояния 2023». Как они связаны? Как откликаются вашему настроению? Задавайте вопросы, получайте ответы и заглядывайте в грядущее вместе с «Архстоянием».

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