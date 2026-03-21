Ариадна. Концерт в Англиканской церкви св. Андрея

«Мелодия» и артистическое агентство Apriori Arts продолжают сотрудничество и выпускают альбом серии «Мелодия Априори». Концерт XI фестиваля вокальной музыки «Опера Априори» состоялся осенью 2025 года в Англиканской церкви св. Андрея. Программа была подготовлена к юбилею создателя, продюсера и руководителя фестиваля Елены Харакидзян. «Для продюсера выпустить второй альбом в сезоне 2025/26 с разницей в полгода звучит почти невероятно, но это факт. «Ариадна» для меня не просто и не только концертная программа, открывшая 11-й сезон фестиваля, — делится Харакидзян. Она — квинтэссенция моей творческой мысли, идеально точно воплощенная и изумительно тонко исполненная потрясающими певицами и музыкантами».

Главной темой вечера стал миф об Ариадне. Эта девушка была дочерью критского царя Миноса и жила в Кносском дворце — лабиринте, в котором был заточен ее единоутробный брат Минотавр. Тесей спасся от Минотавра и смог выйти из лабиринта благодаря Ариадне.

Программа альбома охватывает почти 400 лет истории музыки — от позднего Ренессанса до сегодняшнего дня — и состоит из премьер и редко исполняемых пьес. Автор аннотации Владимир Зисман пишет: «Четыре женских монолога — три кантаты и большая ария, в которых Ариадна обращается к воображаемому образу бросившего ее Тесея, структурно связаны в единый клубок инструментальными номерами». В первой части альбома музыканты настроены на 415 Гц, этот строй использовался в эпохи Возрождения и барокко. Во второй — вместе со звучанием современного рояля — переходят на 440 Гц.

Со сцены звучат только женские голоса, — Ариадна как бы «говорит» от себя. Перед нами Ариадны разных эпох, первая из них — авторства Руста Позюмского, современного композитора и исполнителя на старинных инструментах. В его кантате-реминисценции Ариадна вспоминает счастье с Тесеем. Эта пьеса исполнена и записана впервые. Позюмский вдохновлялся музыкой Клаудио Монтеверди — автора первого из известных нам произведений об Ариадне.

Чакона Марена Маре — «хит» своего времени, исполнена на виоле д’амур (Сергей Полтавский), теорбе (Ася Гречищева) и виоле да гамба (Руст Позюмский) — стала российской премьерой. Еще одну российскую премьеру, кантату Франческо Манчини, исполняет Диляра Идрисова — солистка Башкирского театра оперы и балета, одна из звезд барочной музыки сегодня. Начиная с пьесы «Танец Ариадны» Николая Сидельникова (Юрий Фаворин, фортепиано) строй меняется на современный 440 Гц.

Оперное — или околооперное — направление представляют малоизвестная в России кантата Йозефа Гайдна «Ариадна на Наксосе», исполненная меццо-сопрано Кариной Демуровой, певицей с международной карьерой, и Юрием Фавориным и одноименная опера Рихарда Штрауса. Фрагменты из оперы Штрауса звучат в исполнении солистки Большого театра Альбины Латиповой, Юлии Игониной (скрипка), Сергея Полтавского (альт), Юрия Мартынова (фортепиано).