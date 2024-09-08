«Ариэль»: Daniel Golyana презентовал новый трек на лейбле Riki Music

Новый трек Даниэля Голяна «Ариэль» повествует о волнующей влюбленности ранней юности. Первая школьная любовь — это всегда набор самых разнообразных чувств. И когда эти чувства находят своё отражение в музыке — они обретают прекрасную форму, становясь вдохновением для тех, кто их разделяет.

Даниэлю всего 12 лет, а он уже был участником телепроекта «Голос.Дети 8» в команде Егора Крида, участвовал в шоу «Лучше Всех» на Первом канале и в шоу «Вундеркинды» на телеканале Пятница. Является ведущим шоу «Что в тарелке?» на телеканале «О!». Даниэль учится в Санкт-Петербургской детской музыкальной школе имени Андрея Петрова и занимается вокалом с 3-х лет.