Арина Бережная с размахом презентовала свой проект

8 февраля 2024 в пространстве СТУДИО от HiFi-стриминга ЗВУК состоялся Release Day - презентация проекта Арина Бережная. В этот день Арина представила публике свою концертную программу с сопровождением live-бэнда и презентовала свой новый трек «В клубе анонимных стерв». Актуальное звучание, новая музыка, которую артистка писала целый год.

«Сказать, что я довольна результатом нашей работы, - ничего не сказать! Мы готовили эту презентацию с ноября месяца и это были удивительные 3 месяца, полные абсолютно разных моментов: были как трудности, так и вопросы, которые решались очень быстро. Ощущение, что подготовка была прямо отдельной жизнью для меня и для моей команды. И несмотря на то, что мы действительно долго и усердно готовились, оказавшись на площадке и осознав масштаб, который мы создали. Кто-то скажет, что по-другому и быть не могло, ведь столько сил было приложено, но я абсолютно искренне могу сказать: мы превзошли самих себя и свои собственные ожидания!

Абсолютно точно могу сказать, что вчерашний вечер был успехом! И этого бы не случилось, если бы вокруг меня не было такой профессиональной команды, музыкантов, партнеров и людей, обладающих абсолютной верой в меня как в артиста. Мне хочется поблагодарить абсолютно каждого человека, кто принимал участие в процессе создания нашего красивого и масштабного вечера, но отдельное спасибо я хочу сказать своей маме – человеку, который верит в каждое мое решение и каждый мой шаг и своим собственным примером показывает, что в этом мире нет ничего невозможного, когда речь идет о твоей мечте!

Десятки часов на студиях, работа с визуализацией, креативы, идеи, съемки — все это сложилось в одну большую красивую картину! Самое крутое, что весь этот вечер я была максимально искренней с публикой, была искренней с самой собой и мне кажется, что все пришедшие чувствовали это. И это и есть настоящее счастье». – Делится Арина Бережная.

Мероприятие прошло при поддержке крупнейшей российской компании «Королевская Вода», лидера по производству артезианской питьевой воды, а также широко известной и уже ставшей легендарным брендом – «Лошадиная Сила». Компания Dreame Technology подарили звездным гостям свои умные бытовые приборы, а клиника РОСТ предоставила сертификаты на оказание услуг по инфузионной терапии.

За диджейским пультом на разогреве концерта был Dj Atlantish.

Поздравить артистку с первым концертом пришли коллеги и друзья, среди которых были: Ирина Щербинская, Сергей Эфрон, ANNA KRAVT, Максим Завидия, Анжелика Пушнова, Алексей Стрельцов, Даниил Черепахин, Полина Рай, Роман Демидов, Анастасия Задорожная, Равиль Гимазутдинов, Илья Гуров, Алекс, Ирина Летина.