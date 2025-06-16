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«Аркаим»: в Москве прошёл предпоказ спектакля о жизни людей с деменцией

editor
By editor
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Аркаим - спектакль о жизни людей с деменцией

В октябре зрители увидят премьеру спектакля «Аркаим» – это новый театральный проект, созданный при поддержке социального проекта Деменция.net. Спектакль посвящен одной из самых острых тем современного общества – реальности жизни с различными диагнозами, известными в быту как «деменция», с которыми сегодня, по официальной статистике, сталкиваются три миллиона жителей России.

В основу постановки легла пьеса Ксении Адамович, удостоенная премии Союза российских писателей в 2024 году. Драматург написала ее, опираясь на историю своего деда — полковника танковых войск, прожившего 94 года, из которых последние восемь он болел сосудистой деменцией. Ксения начала записывать его историю, общаться с другими людьми всхожих ситуациях – в итоге из этих свидетельств и получилась пьеса.

«Я хочу не просто рассказать зрителю истории героев, но и сказать: «Вы не одни, миллионы людей в мире, к сожалению, проходят через то, с чем вы столкнулись. И больные деменцией – сложные, специфичные, но это же люди, которые нас вырастили. И всё, что мы в итоге можем для них сделать – любить их в любом их состоянии», — говорит Ксения Адамович.

Режиссер Руслан Маликов перенес эту документальную историю на сцену. Вместо образа «страшного диагноза» деменция превращается в путешествие сквозь изменяющуюся память. Зрители попадают на вокзал, где настоящее переплетается с прошлым.

«У спектакля обширный адресат: он станет своего рода терапией для тех, у кого мамы, бабушки, дедушки вступают в возраст, когда приходит эта мало исследованная болезнь со множеством неизвестных. Одна их тем спектакля и пьесы — то, что заботясь о наших стариках, мы начинаем драматизировать и сами страдать от этого. Мы постарались ответить на вопрос, как с этим быть и как помогать», — рассказывает режиссер Руслан Маликов, который почти 25 лет работает в документальном и социальном театре.

Основная мысль постановки — безусловная ценность человека и необходимость сохранять любовь и уважение к близким, независимо от их состояния.

«Мы верим во что угодно, кроме своих стариков», — звучит со сцены. «Аркаим» обращается к миллионам людей, проходящих через подобный опыт, с простым, но очень важным посылом — вы не одни.

«Спектакль бьет в самую точку, — подчеркивает силу постановки лидер социального проекта Деменция.net Катерина Круглова. — Он разбивает стену молчания вокруг деменции. Наша задача — превратить страх в понимание, изоляцию — в поддержку. «Аркаим» запускает этот диалог».

В постановке играют актеры Елена Морозова, Ольга Лапшина, Нелли Уварова, Константин Кожевников, Юлия Башорина, Ольга Евсеева, Мария Лапшина, Ксения Чачава, Александр Весна и Иван Василевский.

Предпремьерный показ постановки прошел 10 июня на Маленькой сцене РАМТ. Премьера спектакля для широкой аудитории состоится позднее.

Фото © Анастасия ЧИСТЯКОВА

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