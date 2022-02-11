Арно Карстенс: «Я ошеломлен и польщен исполнением музыкантами Digital Orchestra моей песни»

Симфонический оркестр Digital Orchestra под руководством дирижера Михаила Голикова исполнил хит «крестного отца» южноафриканского рока Арно Карстенса «Dreamer». В эксклюзивном комментарии для телеканала ТВ БРИКС музыкант поделился своими ощущениями от услышанного кавера в исполнении оркестра.

«Я хочу передать, насколько я ошеломлен и польщен исполнением санкт-петербургскими музыкантами Digital Orchestra моей песни «Dreamer». Это было что-то совершенно нереальное — смотреть и слушать оркестр. Это было даже сюрреалистично, я бы сказал. В какой-то момент я даже поймал себя на мысли, что теряюсь и полностью растворяюсь в музыкальном произведении, которое было мне знакомо, но слушая его в таком исполнении, я словно совершил путешествие, и попал в новое, другое место. Более спокойное, словно вырванное из пространства и времени место, в котором ты ощущаешь только огромную радость» − сказал Арно Карстенс.

Сингл звезды южноафриканской сцены с пластинки «Wonderful Wild» (2010) был выбран для программы телевизионного симфонического концерта Digital Orchestra, премьера которого состоялась в эфире ТВ БРИКС. «Спасибо маэстро Михаилу Голикову за эту прекрасную интерпретацию моей песни, которая всегда была моим хорошим компаньоном в жизни, и искренняя благодарность Международной медиасети ТВ БРИКС за то, что такой прекрасны проект случился», – добавил южноафриканский рок-музыкант в эксклюзивном комментарии для ТВ БРИКС. Кроме того, он выразил надежду когда-нибудь лично поработать с маэстро Михаилом Голиковым и выступить на одной сцене с Digital Orchestra.

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