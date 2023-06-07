ART-COLLAGE представит концерт «Танго любви» в Музее им. С.С. Прокофьева

Музыкальный коллектив «ART-COLLAGE» в составе: художественный руководитель - Павел Солдатиков. Глеб Демин (бас-гитара) Солдатиков Павел (скрипка) Тимофей Иванов (фортепиано) представит концерт «Танго любви» в Музее им. С.С. Прокофьева. В программе: произведения А. Пьяццоллы, К. Гарделя, Ф. Синатры, Э. Рамазотти.

Солисты – Лауреаты международных конкурсов, участники международных фестивалей, артисты ведущих театров и оркестров Москвы и России, артисты и постоянные участники мероприятий музыкального коллектива «ART-COLLAGE».

«ART-COLLAGE» (Арт-Коллаж) — музыкальный коллектив, ансамбль с уникальным составом, яркими композициями и звучанием. В репертуаре ансамбля — лучшая музыка всех жанров и эпох от классики до джаза, от барокко до романтики, танго, обработки известных композиций, кавер музыка и авторский материал. Арт-Коллаж ведёт активную концертную деятельность, выступая на ведущих площадках Москвы, России, а также, гастролируя с различными программами по всему миру, в таких странах как Мальта, Южная Корея. Солисты: Тимофей Иванов - рояль, Глеб Демин - бас-гитара, Илларион Брусс - перкуссия, Павел Солдатиков — скрипка, худ. руководитель. В программе возможны изменения. Павел Солдатиков — скрипач, композитор, худ. руководитель музыкального коллектива ART-COLLAGE, артист БСО им. Чайковского, член Международного союза музыкальных деятелей, член Международного общества музыкального образования при UNESCO, амбассадор Фонда Оксаны Фёдоровой.

Билеты по предложенной ссылке.

Где? Москва, Камергерский пер., 6, Музей им. С.С. Прокофьева.

Когда? 17 июня, в 17:00.

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