29 декабря 2021 года творческий коллектив «ART-COLLAGE» приглашает на музыкальное симфо-рок шоу — CHRISTMAS ROCK!

Где? Москва, Новый Арбат, 21 — ARBAT HALL.

Хиты и кавер-версии любимых композиций в самом сердце Москвы! Шедевры музыки в свежем, современном прочтении. Лучшая рок-музыка, покорившая мир, в звучании скрипки, бас гитары, перкуссии и кахона.

В программе – музыка Muse, Queen, Scorpions, Aerosmith, Coldplay, Sting, Weeknd и других культовых групп в исполнении солистов – лауреатов международных конкурсов, участников международных фестивалей, артистов ведущих театров и оркестров Москвы и России, участников музыкального коллектива «ART-COLLAGE».

«ART-COLLAGE» (Арт-Коллаж) — музыкальный коллектив, ансамбль с уникальным составом, яркими композициями и звучанием. В репертуаре ансамбля — лучшая музыка всех жанров и эпох от классики до джаза, от барокко до романтики, танго, обработки известных композиций, кавер музыка и авторский материал. Арт-Коллаж ведёт активную концертную деятельность, выступая на ведущих площадках Москвы, России, а также, гастролируя с различными программами по всему миру, в таких странах как Мальта, Южная Корея. В программе возможны изменения. Солисты программы: Игорь Голованов — бас гитара, Илларион Брусс — кахон, Александр Ситюк — перкуссия, Павел Солдатиков — скрипка, худ. руководитель. Павел Солдатиков — скрипач, композитор, худ. руководитель музыкального коллектива ART-COLLAGE, артист БСО им. Чайковского, член Международного союза музыкальных деятелей, амбассадор Фонда Оксаны Фёдоровой.

Билеты и подробности по ранее предложенной ссылке.

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