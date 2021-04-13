Арт-кластер «Таврида» открыл регистрацию на антишколы

Клю­че­вой темой обра­зо­ва­тель­ной про­грам­мы в 2021 году ста­нет кре­а­тив­ная эко­но­ми­ка: как она вли­я­ет на раз­ви­тие реги­о­нов и помо­га­ет появ­ле­нию новых направ­ле­ний в искус­стве, и какая роль здесь отве­де­на моло­дым творцам.

В новом сезоне запла­ни­ро­ва­но десять заез­дов, кото­рые прой­дут с июня по октябрь. Каж­дый заезд будет объ­еди­нять не менее трёх анти­школ. Пер­вы­ми «Таври­да» встре­тит заез­ды, кото­рые будут посвя­ще­ны совре­мен­но­му искус­ству, сайнс-арту, арт-менедж­мен­ту и кура­тор­ству, клас­си­че­ской музы­ке и бале­ту, ака­де­ми­че­ско­му искус­ству и циф­ро­ви­за­ции. Твор­цы из кар­ди­наль­но раз­ных направ­ле­ний смо­гут ком­му­ни­ци­ро­вать и созда­вать уни­каль­ные сов­мест­ные про­ек­ты. Рабо­та в анти­шко­лах ори­ен­ти­ро­ва­на на прак­ти­ку: участ­ни­ки посто­ян­но вза­и­мо­дей­ству­ют с лиде­ра­ми арт-рын­ка, и вме­сте они созда­ют гото­вый твор­че­ский про­дукт. Все­го анти­шко­лы посе­тят более 6 тыс. моло­дых дея­те­лей куль­ту­ры и искусств в воз­расте от 18 до 35 лет.

Впер­вые запла­ни­ро­ва­но про­ве­де­ние ново­го фор­ма­та «Соци­аль­ный реа­ли­ти-кем­пинг #МЫВМЕСТЕ». Участ­ни­ка­ми ста­нут моло­дые дея­те­ли куль­ту­ры и искусств, твор­цы с огра­ни­чен­ны­ми воз­мож­но­стя­ми здо­ро­вья, кото­рые пред­став­ля­ют про­филь­ные арт-инду­стрии. Цель этой ини­ци­а­ти­вы — про­де­мон­стри­ро­вать, каким твор­че­ским потен­ци­а­лом обла­да­ют люди с ОВЗ и какую роль они игра­ют в фор­ми­ро­ва­нии новой кре­а­тив­ной эко­но­ми­ки. Тер­ри­то­рия арт-кла­сте­ра «Таври­да» будет адап­ти­ро­ва­на к потреб­но­стям твор­цов с ОВЗ.

Обра­зо­ва­тель­ная про­грам­ма вклю­ча­ет в себя шоу-кей­сы, сес­сии моти­ва­ци­он­но­го сто­ри­тел­лин­га от лиде­ров инду­стрий, лиде­ров арт-рын­ка, пред­ста­ви­те­лей веду­щих инсти­ту­ций, дея­те­лей куль­ту­ры и искусств, пред­ста­ви­те­лей кре­а­тив­ных инду­стрий, рабо­ту в твор­че­ских мастер­ских и дру­гие фор­ма­ты. А так­же запла­ни­ро­ва­на съем­ка соци­аль­но­го реа­ли­ти-про­ек­та, кото­рая будет раз­ме­ще­на на медиа-ресур­сах, онлайн-кино­те­ат­рах и стри­мин­го­вых сервисах.

Свою исто­рию «Таври­да» нача­ла в 2015 году, когда полу­чи­ла ста­тус Все­рос­сий­ско­го моло­деж­но­го обра­зо­ва­тель­но­го фору­ма. За семь лет про­ект рас­ши­рил­ся до фор­ма­та арт-кла­сте­ра, а сей­час пре­об­ра­зо­вал­ся в еди­ную эко­си­сте­му, где моло­дые твор­цы при­ни­ма­ют уча­стие в инно­ва­ци­он­ных обра­зо­ва­тель­ных фор­ма­тах, обща­ют­ся с топо­вы­ми экс­пер­та­ми в обла­сти кре­а­тив­ных инду­стрий, полу­ча­ют про­дю­сер­ское сопро­вож­де­ние с финан­со­вой под­держ­кой сво­их проектов.

Реги­стра­ция на пер­вые обра­зо­ва­тель­ные анти­шко­лы моло­дых дея­те­лей куль­ту­ры и искусств «Таври­да» откры­та для всех жела­ю­щих на сай­те арт-кла­сте­ра «Тар­ви­да».

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