Арт-кластер «Таврида» подготовил шоу-программу, кастинги, мастер-классы и выступления экспертов для финалистов конкурса «Большая перемена»

Арт-кластер «Таврида» выступает партнером финала Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена», который проходит в «Артеке» с 9 по 13 ноября. Участников конкурса ждут мастер-классы от экспертов «Тавриды» и выступления молодых артистов, резидентов арт-кластера. Финалисты «Большой перемены» и все артековцы участвуют в кастингах «Тавриды», победители кастингов в декабре выступят на фестивале «Таврида.АРТ» в Москве и выиграют обучение в Академии Игоря Крутого.

«В этом году сотрудничество «Тавриды» и «Большой перемены» вышло на новый уровень: впервые фестиваль «Таврида.АРТ» принимал участников конкурса вместе с родителями. Они погрузились в атмосферу вдохновения и творчества, которую мы создаем на фестивале, и стали самой активной и энергичной аудиторией «Тавриды.АРТ». Мы, в свою очередь, привезли в «Артек», на финал «Большой Перемены», традиционный для «Тавриды» микс образования, развлечений и новых возможностей. В следующем году мы задумали расширить аудиторию «Тавриды», есть идея поработать с подростками. Так что, возможно, со многими финалистами «Большой перемены» летом мы встретимся на «Тавриде», – рассказала заместитель руководителя арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.

Каждый день на сценическом и образовательном пространстве арт-кластера «Таврида» в «Артеке» будут проходить мастер-классы, кастинги, иммерсивные игры, интерактивы с призами и яркие шоу молодых исполнителей. Творческий предприниматель Александр Казаков, проведет мастер-класс по кастомизации одежды – его участники научатся превращать одежду в произведения искусства, используя фурнитуру, декоративные элементы, роспись и печать по ткани. Дизайнер архитектурной среды и графики Рада Белова подготовила мастер-класс по созданию украшений из полимерной глины, а дизайнер одежды Даша Ткачук научит всех желающих создавать украшения из бисера.

Одним из ключевых событий станет мотивационная дискуссия, на которой эксперты различных направлений искусства обсудят, как молодому человеку найти свой путь в творчестве и создать себя как деятеля искусства. Модераторами дискуссии, запланированной на 13 ноября, выступят руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин и победительница первого сезона «Большой перемены» Елизавета Кочеткова.

Финалисты конкурса и все артековцы смогут участвовать в кастингах от кастинг-платформы «Тавриды» и партнера арт-кластера – Академии Игоря Крутого. «Мы проводим шесть кастингов. Три из них – в Шоу резидентов арт-кластера «Таврида», которое пройдет в декабре на фестивале «Таврида.АРТ» в Москве. Еще три кастинга – на бесплатное обучение в Академии Игоря Крутого в Москве по направлениям вокал, хореография и актерское мастерство», – сообщила продюсер кастинг-платформы «Таврида.АРТ» Татьяна Османская.

Во время финального шоу «Большой перемены» резиденты «Тавриды» выступят на главной сцене «Артека». В программе финала – премьера мюзикла «Мечтатели» с участием популярного исполнителя Вани Дмитриенко и 40 конкурсантов «Большой перемены» – победителей Всероссийского кастинга талантов, который проходил на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму и во время «Путешествия мечты» от Москвы до Владивостока.

«Артек» и арт-кластер «Таврида» – друзья и партнеры. В этом году мы с энтузиазмом представили артековский опыт на фестивале «Таврида.АРТ» – самом масштабном событии для творческой молодежи. А теперь рады встречать талантливых, целеустремленных резидентов арт-кластера с ответным визитом в «Артеке» в 13-ю смену «Россия начинается меня!». Уверен, шоу, мастер-классы и выступления, которые эксперты подготовили для артековцев, несут в себе заряд энергии и огромный потенциал, который поможет школьникам двигаться к успеху в разных видах деятельности через искусство, творчество и креатив», – отметил директор «Артека» Константин Федоренко.

В 2021 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 2,5 миллионов школьников 5-10 классов и студентов колледжей. Финалистами конкурса стали 1500 учеников 9-11 классов. В финале конкурсанты, объединившись в команды «авторов перемен», будут решать кейсовые задания по 4 направлениям («Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество») и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Победителями конкурса станут 600 школьников, каждый из них получит от 200 тысяч рублей до 1 млн рублей на образование и саморазвитие.

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