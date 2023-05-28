Арт-кластер «Таврида» представил искусство будущего на открытии академии «Меганом»

27 мая в рамках открытия Академии творческих индустрий «Меганом» была презентована мультимедийная выставка «День Первый». Наука и искусство слились в единое целое и предстали перед участниками в формате интерактивных и мультимедийных зон, голографических инсталляций, видеоарта и творчества цифровых художников-резидентов «Таврида.АРТ».

Выставка доступна с 27 мая по 30 июня 2023 года и будет открыта для всех гостей открытия академии «Меганом». Со 2 июня попасть на экспозицию можно будет по предварительной регистрации на сайте: tavrida.art.

«День Первый» представлена в виде прогулочного маршрута, в каждой точке которого они познакомятся с новым объектом, символизирующим слияние науки и природы, света и формы, божественной составляющей нашего мира и рукотворного вмешательства человека. Ядром каждой экспозиции стали технологии искусственного интеллекта, на его основе создалось инновационное и передовое искусство.

Специально для выставки «День первый» международные креативные студии OOPS Team и Robohall разработали несколько интерактивных зон. Главной точкой притяжения в Выставочном зале Академии стала мультимедийная инсталляция «Солнечный цветок», основой которой служит тяжелый промышленный робот-манипулятор.

Бутон цветка сделан из LED-экранов с дополнительным светом и компьютерным зрением. Зрители смогли увидеть, как бутон в реальном времени поворачивается в сторону солнца, имитируя поведение живого растения.

Основной посыл выставки пояснила Баскаева Ася, руководитель проектов по направлению «изобразительное искусство», искусствовед, куратор выставки:

«В этой выставке мы пытаемся осмыслить творческий процесс как некий «божественный» акт, особую данность человека. И речь не только о классических формах искусства. Сегодня оно не стоит на месте и вбирает в себя достижения науки и прогрессивные новшества. Так возникают новые течения современного искусства, такие как сайнс-арт, техно-арт и прочие.

Инсталляции и объекты выставки День первый созданы с помощью техников, айти-специалистов и художников, а также дополнены искусственным интеллектом. Наши творцы смогли обуздать технологии, применить их в своем творчестве, не испугавшись новых достижений технологии, а превратив их в еще один художественных инструмент».

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