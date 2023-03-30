Арт-кластер «Таврида» примет участие в ярмарке современного искусства ART RUSSIA

С 30 марта по 2 апреля в московском Гостином дворе проходит крупнейшая в России ярмарка современного искусства ART RUSSIA. Свои работы на выставке покажут молодые творцы арт-кластера «Таврида», также здесь впервые представят свои картины творцы из Луганской и Донецкой народных республик. Ключевым культурным событием на площадке ART RUSSIA станет шоу резидентов арт-кластера «Нас не отменишь».

Проект ART RUSSIA — это не только крупнейшая ярмарка современного искусства, но и событие, цель которого его поддержка и популяризация. Кроме того, ART RUSSIA — уникальная площадка для обмена идеями и обсуждения актуальных тем между профессионалами и единомышленниками. По словам сооснователя ярмарки, президента Корпорации «Синергия» Вадима Лобова, «современное искусство не сможет развиваться без привлечения молодых талантов». В свою очередь, искусствовед, куратор и сооснователь ART RUSSIA Елизавета Фролова считает, что предстоящая ярмарка «станет не только ярким событием на арт-карте весенней Москвы, но и рупором новых тенденций, техник и имен в современном искусстве».

Летом 2022 года в рамках образовательного заезда «Арт-Маркет» на площадке «Тавриды» эксперты проекта ART RUSSIA провели для участников арт-школы современного искусства открытые лекции и смотр портфолио. По итогам смотра выбрали нескольких молодых творцов, которые представят арт-кластер на ярмарке современного искусства в Москве в 2023 году.

«Нам очень важно помочь российским художникам в продвижении их творчества. Ежегодно участие в арт-школе современного искусства принимают молодые профи из разных регионов России. Сотрудничество «Тавриды» с ART RUSSIA позволяет показать их работы более широкой аудитории, дать новый толчок в развитии их творческого потенциала. На ART RUSSIA, помимо художников, арт-кластер «Таврида» представит шоу резидентов «Нас не отменишь» — настоящее творческое высказывание против отмены российской культуры. Мы ещё раз убеждаемся, что творчество участников наших проектов — это достойное будущее отечественной культуры», — рассказывает продюсер направления «Изобразительное искусство» арт-кластера «Таврида» Ася Баскаева.

Среди тех, кого «открыл» арт-кластер, — художница Ирина Зимина. Картины участницы «Тавриды» были написаны во время ее учебы в московском Институте современного искусства Иосифа Бакштейна. Но именно после поездки в Крым у Ирины, исследующей вопросы самопознания и поиска идентичности, появился шанс выставить свои работы на ART RUSSIA.

«Я мечтала оказаться на площадке арт-кластера очень давно, ведь это уникальная возможность показать и проявить себя, познакомиться с интересными людьми и придумать классные проекты, а также выиграть грант. После «Тавриды» я договорилась о сотрудничестве с галереей, а теперь участвую в крупнейшей ярмарке современного искусства в России», — рассказывает художница Ирина Зимина.

Еще один яркий представитель арт-кластера «Таврида» — пакистанский художник Нидал Шер. Он много путешествовал, познавал мир, жил в США и Эмиратах, но учиться решил в Ростове-на-Дону. Нидал очень благодарен «Тавриде» за знакомство с другими художниками, новыми техниками и стилями, а также за возможность исследовать русскую культуру, которая всегда его интересовала. На ART RUSSIA художник представит коллекцию работ, посвященную сложным человеческим эмоциям и чувствам.

Московская художница Елизаветы Янак является резидентом арт-кластера. В своих картинах она исследует изменения пространства и времени под влиянием цифровых манипуляций с изображениями и открытыми данными. На ART RUSSIA будут представлены ее работы из проекта «Абсурд», посвящённого альтернативному видению обыденного.

В Москве работает и Елена Корнеева, чьи работы также можно увидеть на ART RUSSIA. Художница представит проект, посвященный теме разрушительных лесных пожаров. Он состоит из инсталляции высотой 4 метра и серии из 10 картин.

«На «Тавриду» меня позвала Наталья Гудович, когда я еще училась в мастерской Айдан Салаховой, но заезд попадал на сессию, и я не рискнула пропускать пару экзаменов. В 2022 году твердо решила подавать заявку и ехать. Для меня «Таврида» стала способом вырваться из пузыря Суриковского института и познакомиться с художниками других медиумов и жанров (от каллиграфистов до nft-шников). Я завела горизонтальные связи: с несколькими художниками мы общаемся и ходим по выставкам, с кем-то я учусь в «Свободных мастерских» сейчас», — рассказывает художница Елена Корнеева.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть 15 произведений художников из новых регионов России. В экспозицию вошли работы Екатерины Галичей, Риммы Савиной и Аделины Шабановой. Ранее они уже принимали участие в выставочном проекте «Без границ. Художники Донбасса», реализованного «Тавридой» совместно с медиапроектом о современном искусстве «ART Патруль». На выставке девушки представят новые работы, которые ранее не были показаны в московских выставочных пространствах.

В рамках культурной программы ART RUSSIA состоится шоу резидентов арт-кластера «Таврида». Мультижанровая постановка «Нас не отменишь» — это настоящий манифест молодых творцов против происходящей мировой «культуры отмены» всего российского. Концертные номера посвящены главным ценностям и творческим достижениям страны. Зрители услышат отрывки из великих музыкальных произведений Чайковского, Шостаковича, Высоцкого и Цоя. Резиденты обратятся к легендарным произведениям изобразительного искусства великих мастеров: от Шишкина и Серова до Кандинского и Малевича. Сюжеты танцевальных и музыкальных номеров основаны на известных сценах и образах из литературных произведений Пушкина, Достоевского и Чехова. Шоу «Нас не отменишь» — творческое высказывание молодых артистов, новый взгляд на мир и искусство через призму современности. Номера постановки доказывают, что культура России уникальна и что просто вычеркнуть ее из мировой истории невозможно.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.