«Арт-маркет»: трендовые направления современной культуры на «Тавриде»

Апсайкл-коллекция одежды, музыкальный альбом, выставка современного искусства и постановка на большой сцене: всего за неделю участники образовательного заезда «Арт-маркет» смогли создать на «Тавриде» множество ярких творческих проектов. Заезд, объединивший арт-школы современной музыки, современного искусства и индустрии моды, завершился 21 июля в Крыму. Его участниками стали 406 молодых профи из 68 регионов России, Мелитополя, Луганской и Донецкой Народных Республик.

Площадку арт-кластера посетил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он встретился с участниками арт-школ и выступил с лекцией «5 универсальных принципов эффективного управленца». В ней Сергей Кириенко отметил важность сотворчества и командной работы: «Те, кто занимаются науками, знают, что сегодня уже практически не бывает прорывов в узких специализациях, все прорывы – на стыке дисциплин. В творчестве и искусстве то же самое. Не случайно команда арт-кластера «Таврида» уже несколько лет на своей площадке соединяет людей, которые занимаются разными вещами».

Результатом сотворчества трех арт-школ стала постановка «Арт-маркет», показанная на новой сцене пляжа «Ракета» в Судаке. Гости и жители Крыма увидели шоу-симбиоз современных видов искусства: моды, музыки и арта. Дизайнеры одежды подготовили образы для показа и артистов, участвующих в шоу. Музыканты исполнили песни, написанные за период их участия в арт-школе. Художники наполнили сцену и пространство «Ракеты» уникальным артом.

Во время заезда творцы смогли прокачать свои навыки на лекциях, мастер-классах и репетициях. Всего с участниками работали 90 экспертов, 12 из которых – мастера «Тавриды» – молодые специалисты, бывшие участники проектов арт-кластера, выступившие в качестве наставников.

Творцам в арт-школе индустрии моды было предложено три направления работы. В рамках первого – дизайнеры узнали о возможностях продвижения своих коллекций. Одним из спикеров стал эксперт моды и телерадиоведущий Владислав Лисовец, который поделился своим мнением о свободных нишах в индустрии: «Бренды ушли, ещё чуть-чуть – и у нас останется совсем мало одежды для съемок. Для молодых дизайнеров сейчас самое время «выстрелить» и попробовать заявить о себе. Это реальный шанс показать свою одежду, например, в модном журнале, потому что стилисты, которые собирают образы для съемок, нуждаются в ней».

Второе направление было разработано для визажистов, стилистов, моделей, фотографов и менеджеров индустрии моды, здесь они практиковались в съемке профессионального контента. Результатом стал лукбук «Таврида FASHION», для которого было сделано более 10 000 кадров. После этапа постпродакшна проект будет размещен в сети.

Третьим направлением стал воркшоп для дизайнеров – специальный проект с ППК «Российский экологический оператор». Участники, вдохновившись ключевой темой образовательного сезона «сложности = возможности», создали апсайкл-коллекцию одежды. Из старых вещей они сконструировали новые модные образы, продемонстрировав таким образом способ решения проблемы быстрой моды. Увидеть необычную коллекцию можно будет на фестивале «Таврида.АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа в Крыму. Бесплатная регистрация для зрителей открыта на tavrida.art.

В арт-школе современной музыки исполнители, музыканты-инструменталисты, сонграйтеры, саунд-продюсеры создали более 35 авторских треков. Уже этой осенью альбом арт-школы появится на стриминговых сервисах. 10 треков выйдут на музыкальных платформах благодаря новой программе «Тавриды» – фестивалю невыпущенного контента «Черновик». Проект дает возможность участникам под руководством экспертов доработать проекты, которые по каким-либо причинам не были завершены.

«С точки зрения творческой работы, обстановка на «Тавриде» очень хорошо помогает – участники более расслаблены, они легче и свободнее проявляются, – говорит вокальный продюсер шоу «Ну-Ка, все вместе», кастинг-эксперт «Песни» на ТНТ Нани Ева. – Но, думаю, ключевой фактор, который помогает им развиваться – это сообщество, в котором все друг друга поддерживают. Приезжая сюда, молодые творцы становятся более сформированными, больше опираются на себя, и это результат того, что здесь они получают поддержку и обретают новые команды единомышленников. Получается, это содружество, которое укрепляет каждого как отдельную единицу».

Знаменательным событием заезда стало заложение именной звезды композитора и продюсера Игоря Матвиенко и капсулы с посланием будущим поколениям в арт-объект «Маяк». Эта традиция была положена в 2021 году, когда открылись первые звезды – Юрия Башмета и Игоря Крутого. Таким образом творцы выражают благодарность своим учителям, обладателям премии «Легенды Тавриды».

Программа арт-школы современного искусства была направлена на продвижение художников, арт-менеджеров и дизайнеров выставочных пространств в профессиональной среде. Команда Art Russia выбрала 5 художников арт-школы для участия в ярмарке современного искусства в 2023 году. Также по итогу питчинга креативный проект участников будет реализован совместно с центром современной культуры «Нулевая комната». Часть художников заезда будет интегрирована в Фестиваль изобразительного искусства на «Таврида.АРТ», а творцы из числа выставочных дизайнеров и кураторов станут частью проектной команды этого события.

На «Арт-маркете» начало работу новое направление кастинг-платформы «Таврида.АРТ» – «Стажировки и трудоустройство». По итогам отбора 10 победителей получили возможность пройти творческие стажировки с возможностью последующего трудоустройства в Музыкальную Академию Ларисы Долиной, «Академию продюсирования» на базе Академии Игоря Крутого и Президентский фонд культурных инициатив. В числе вакансий: саунд-продюсер, сонграйтеры, авторы песен, помощник продюсера курса, ведущий специалист департамента обучающих программ и специальных проектов и другие.

В рамках заезда состоялся Всероссийский конкурс молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей». Экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств проекты семи участников: из Башкортостана, Иркутской области, Краснодарского, Хабаровского и Алтайского краев. Общая сумма грантовой поддержки составила 3 101 000 рублей. Одним из победителей стал Кирилл Кравчук из Хабаровского края, он представил проект «Программа творческого развития детей с синдромом Дауна «Солнечный Ветер» и выиграл 861 000 рублей на его реализацию. «В программу проекта войдет серия мероприятий, игр и выступлений с применением техник арт- и музыкально-иммерсивной терапии. Преподавателями выступят молодые художники, музыканты, актеры, которые будут работать совместно с психологами и социальными педагогами. На занятиях будут использоваться редкие специализированные музыкальные инструменты – глюкофон, раваст, ханг. Они помогают развить музыкальный слух и ритм, способствуют расслаблению, лечению депрессии, успокоению нервной системы детей с синдромом Дауна, а также положительно влияют на их психо-эмоциональное состояние и процессы адаптации», – рассказывает Кирилл Кравчук.

Программа грантового направления также включила большой образовательный трек: эксперты из Росмолодёжи и Президентского фонда культурных инициатив рассказали участникам о тонкостях проведения конкурса и подачи проектной заявки, презентации проекта и его реализации с привлечением грантовых средств.

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