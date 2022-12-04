«Арт.Молодость» в Доме молодёжи в Манеже открывает новые имена молодого искусства и дизайна

С 5 по 23 декабря в центре Москвы, в Доме молодёжи, развернётся ярмарка-выставка молодого искусства и дизайна «Арт.Молодость». Событие, организованное арт-кластером «Таврида», объединит в пространстве ЦВЗ «Манеж» дизайнеров, художников, авторов, мастеров и молодых предпринимателей со всей страны. В маркете примут участие локальные дизайнеры, молодые бренды и те, кто уже зарекомендовал себя на российском рынке. География участников охватывает города юга и Сибири, Урала и Арктики, Крымского полуострова и средней полосы.

«Арт.Молодость» – проект, призванный поддержать локальные бренды, сделать творчество современных дизайнеров и мастеров доступным широкой аудитории, обратить внимание людей на аутентичность и многогранность российского дизайна.

«Арт.Молодость» – это наш вклад в поддержку локальных брендов и возможность сделать творчество современных дизайнеров и мастеров доступным широкой аудитории. На ярмарке-выставке будут собраны яркие талантливые ребята, которые создают модное, стильное, то, что отвечает запросам и смыслам времени и, что особенно важно, выпускается с маркировкой «Сделано в России», – рассказывает продюсер проекта «Арт.Молодость», продюсер направлений «мода, дизайн и архитектура» арт-кластера «Таврида» Виктория Данилова. – Скоро многих из них будет знать вся страна, а сегодня они заявляют о себе на «Арт.Молодости». Уверена, что посетители ярмарки-выставки откроют для себя новые имена и бренды российского молодого искусства и дизайна».

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