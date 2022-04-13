«АРТ МОСКВА» открылась в обновленном формате в Гостином дворе

12 апреля 2022 года в Гостином Дворе состоялось торжественное открытие «АРТ МОСКВЫ» – ведущей ярмарки классического и современного искусства в России.

«АРТ МОСКВА» открылась в обновленном формате. Произведения, представленные на стендах более 100 российских галерей, охватили различные периоды как классического, так и современного искусства.

Василий Бычков, глава компании «Экспо-Парк», организатора крупнейших московских форумов, приглашая гостей сказал, почему «АРТ МОСКВУ» надо увидеть: «Во-первых, посетитель сможет увидеть большое количество произведений искусства очень высокого, музейного уровня. Это те произведения, которые находятся в частном владении и которые редко выставляются публично. Во-вторых, эти произведения можно будет приобрести, причем диапазон цен — достаточно широкий, от 30 тысяч до 300 миллионов рублей».

Первыми на открытие «АРТ МОСКВЫ» пришли владельцы галерей, участвующие в ярмарке: Полина Аскери, Алина Крюкова, Владимир Фролов и Евгения Шохина, Инна Хегай, Ирина Бычкова и Дмитрий Ханкин. Новые коллекции российских галерей изучали коллекционеры Шалва Бреус, Тамаз Манашеров, Дмитрий Коваленко, Александр и Марина Раппопорты, Александр Добровинский, Пьер Броше, а также Кристина Краснянская, Константин Андрикопулос с супругой Ольгой, Евгения Попова, Антон Борисевич, Татьяна Веденеева, Константин Крюков, Сергей Жуков, Ирина Степанова, Лейла Улуханли, Майк Шилов, Сергей Сорока, Эмма Салимова, Алина Буре, Ирина Йовович, Алена Водонаева, певица Жасмин, Маша Цигаль, Наташа Спирина и Азамат Цебоев, Александр Бланарь.

Гости вечера начинали осмотр экспозиции со стендов ведущих антикварных галерей России и частных коллекций, среди которых Suslov Fine Arts, галерея «Петербург», «Элизиум», «Искусство Востока», Антикварный салон «На Кутузовском проспекте, 22–24», «Альтруист» и многие другие. Особым вниманием пользовались произведения Алексея Саврасова, Ивана Айвазовского, Михаила Нестерова, Исаака Левитана, Петра Кончаловского, Давида Бурлюка, Николая Суетина, Александры Экстер и других знаменитых художников.

В раздел современного искусства на ярмарке «АРТ МОСКВА» вошло около 30 ведущих российских галерей, включая HERITAGE Gallery, галерею «Триумф», Frolov Gallery, Крокин Галерею, «Файн Арт», Галерею Люмьер, «Восточную галерею», ASKERI GALLERY, «Е.К.АртБюро», Pogodina Gallery, 11.12 Gallery, Atelier CHOUTKO, галерею ЛУЧ, «Ковчег», ARTSTORY, галерею Гридчинхолл и другие. Среди представленных авторов: Олег Кулик, Ольга Солдатова, Семен Агроскин, Мария Малинина, Леонид Ротарь, Евгений Севостьянов, Михаил Блинов, Эдуард Яшин, Аркадий Насонов, Константин Батынков, Константин Худяков, Сергей Шеховцов, Алексей Фирсов а также работы нового поколения авторов – Алексея Дьякова, Кати Щегловой, Марины Рин и других. Из известных зарубежных художников представлены произведения Бэнкси, Яёи Кусамы, Джеффа Кунса, Даниэля Кавалли и Ральфа Касперса.

Драгоценный блеск ярмарке придали лучшие российские ювелирные коллекции с изысканными украшениями: Милютин Михаил, занявший II место на ювелирном конкурсе ГОХРАНА в этом году, Галерея Михайлов, с ювелирной коллекцией православных образов и символов, выполненной в старинной северной технике мелкой пластики, Mousson Atelier, визитной карточкой которого являются украшения с цветными натуральными камнями, Chamovskikh Jewellery House, Ювелирный дом «TARUTIN» и другие.

В 2022 году крупнейшая и старейшая художественная ярмарка «АРТ МОСКВА» возобновила свою работу в Гостином Дворе под патронатом Министерства культуры РФ и Департамента культуры города Москвы.

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