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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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АРТ МОСКВА в Гостином дворе столицы!

editor
By editor
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артмосква
Фото © PR-сопровождение ярмарки АРТ МОСКВА

22-я ярмарка современного, классического и ювелирного искусства АРТ МОСКВА открылась в Гостином Дворе 22 апреля. Первыми экспозицию увидели: Тимати, Эвелина Хромченко, Денис Родькин, Мария Федорова, Татьяна Геворкян, Марина Добровинская, Марианна Максимовская, Константин Андрикопулос, Ольга Ярутина, Евгения Милова, Инна Баженова и многие другие.

В этом году выставка объединила в одном пространстве различные направления и актуальные процессы в искусстве, представит современные концептуальные галереи и институции, антикварные салоны и ювелирные бренды. География российских участников — не только Москва, но и Санкт-Петербург, Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Таганрог, Челябинск, Севастополь, Екатеринбург, Якутск. Также в АРТ МОСКВЕ примут участие представители стран БРИКС, Индонезии и Великобритании. Экспозиционная площадь АРТ МОСКВЫ займет весь атриум Гостиного Двора — 12 000 м².

Тема ярмарки 2025 — диалог.

АРТ МОСКВА, сочетая периоды, контексты и объекты в одном месте в одно время, расширяется до пространства диалога как необходимого условия отношений между человеком и человеком, между направлениями искусства, концепциями, художниками, галереями и институциями. Для того, чтобы лучше понять друг друга, нужно научиться вести дискуссию, ставить вопросы, искать ответы. Практику художественного взаимодействия поддержит лекционная программа выставки.

АРТ МОСКВА включает в себя разделы «Современное искусство», «Классическое искусство», «Ювелирное искусство» и «Тиражное искусство», где принимают участие галереи, отобранные экспертным советом.

На своих стендах гостей встречали галеристы, художники, ювелиры. Кураторы и коллекционеры: Полина Аскери (ASKERI GALLERI), Валерия Гай Германика (GERNICA by GERMANICA), Наталия Архангельская (Letters and Stones), Инна Хегай (INNA KHERAY GALLERY), Станислав Ивашкевич (Hotel Continental. Art Space).

Среди гостей были: Тимати, Иван Агуреев, Лидия Александрова, Константин Андрикопулос, Инна Баженва, Андрей Бартенев, Татьяна Геворкян, Илья Давыдов, Виктория Давыдова, Марина Добровинская, Екатерина Земская, Дмитрий Исхаков, Ольга Карпова, Полина Киценко, Олеся Кожина-Бословяк, Синиша Лазаревич, Ирина Шапиро, Алёна Литковец, Марианна Максимовская, Милана Пич, Елена Ремчукова, Алик Сирадекиан, Наталья Симакова, Николай Слезко, Милена Стойкова, Сергей Сурков, Мария Федорова, Арина Холина, Эвелина Хромченко, Олег Шаран, Майк Шилов, Ольга Ярутина и другие.

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