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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Арт-парк «Таврида» запустил проект совместно с Минкультуры РФ

editor
By editor
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арт-парк таврида

Арт-кластер «Таврида» и Министерство культуры РФ объединились для проекта «Коллекция музеев России». Запуск первых арт-объектов в коллаборации с Третьяковской галереей запланирован на осень.

Арт-кластер «Таврида» запустил проект с Министерством культуры РФ, в соответствии с которым арт-парк «Таврида» будет пополняться арт-объектами, созданными совместно с крупнейшими музеями страны. В рамках Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» руководитель АНО «Таврида.Арт» Сергей Першин и директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова обменялись папками с подписанным соглашением.

«На «Тавриде» концентрация творческой, молодой энергии, которая все время генерирует какие-то идеи и, главное, их реализует. Поэтому Минкультуры России с удовольствием поддержало инициативу арт-кластера в создании арт-объектов в сотрудничестве с федеральными музеями. Конечно, мы начали с главной национальной галереи страны — Третьяковской галереи — и художника с мировым именем, которому в этом году исполнилось 145 лет со дня рождения, — Казимира Малевича. Наше сотрудничество с Тавридой продолжится, и уже в следующем году к Третьяковской галерее присоединятся Музей архитектуры им. А.В. Щусева и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Мы с музеями уже обсуждаем будущие проекты, а от Тавриды ждем подключения к инициативе молодых и талантливых художников», — сказала Елена Харламова.

Первые два арт-объекта, созданные совместно с Третьяковской галереей, — «Девушка с граблями» и «Архитектон» — будут установлены на набережной Вдохновения в сентябре. Их создали молодые художники Дмитрий Аске и Виктор Поляков по мотивам творчества Казимира Малевича.

Запуск проекта 26 июля украсил спектакль, посвященный первому в истории страны перформансу, который в начале ХХ века реализовал в центре Москвы Казимир Малевич как горячий поклонник всего русского. Ярко-красная деревянная ложка, которую авангардист заправил в петлицу, гуляя по Кузнецкому мосту, символизировала русскую культуру, в которой он черпал вдохновение для своего творчества.

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