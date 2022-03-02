Арт-платформа представит театрализованное шоу, посвященное Н.П. Ламановой

4 марта 2022 года в Открытом театральном пространстве «Арт-платформа» состоится событие, посвящённое творческому пути Надежды Петровны Ламановой — первого отечественного кутюрье, признанного во всем мире, художнику театрального костюма, сумевшей воплотить свой талант и при Царской России, и при Советской власти.

Событие реализует команда Арт-платформы по инициативе Фонда содействия развитию муниципальных образований Ассоциация территорий расположения атомных электростанций (Фонд «АТР АС»).

Формат мероприятия уникален: творческим ядром является специально созданное театрализованное действо — автобиографический спектакль о жизни и творческом пути Надежды Петровны. Также в контексте спектакля пройдут три модных показа, где будут продемонстрированы изделия, отшитые профессиональными мастерскими по эскизам детей из более чем 15 городов России, Европы и СНГ, участвующих в просветительской акции Фонда «АТР АС» предшествующей мероприятию.

«Считаю важным подчеркнуть просветительский характер данного события и всего проекта «Надежда Ламонова. Примеряя время». Юные участники буквально со всей страны, мечтающие связать свою жизнь с модой и дизайном, не только обогатили запас своих знаний благодаря специальным обучающим программам проекта, но и погрузились в биографию великого предшественника, нашего первого отечественного кутюрье, Надежды Ламоновой. Её творческий и личностный опыт сейчас особенно актуален: опираясь на знание её непростого пути, наши завтрашние звёзды мира моды смогут не пасовать перед вызовами, уверено двигаться к поставленным целям, уверенно формировать наше будущее», — рассказывает Дмитрий Бикбаев, руководитель Арт-платформы, режиссёр.

Концептуально событие представляет собой синтез театрального искусства, fashion-индустрии и современных медиатехнологий. Сверхзадача проекта — сохранение исторической памяти, приобщение молодой аудитории к знаковым историческим событиям и выдающимся деятелям культуры нашей страны, таким как Надежда Петровна Ламанова.



Событие будет включать в себя 3 значимых блока:

«Выставочный» — виртуальная экскурсия по экспозиции оригинальных образцов театральных костюмов авторства Н.П.Ламановой, которые носили великие артисты прошлого, из коллекции Музея МХАТ.

«Театральный» — показ биографического спектакля, посвящённого Н.П.Ламановой в сопровождении авторской музыки в исполнении камерного оркестра. В роли Надежды Петровны предстанет заслуженная артиста России Анна Терехова.

«Торжественный» — виртуальная церемония награждения участников конкурса дизайна костюма, приуроченного к юбилейному году Н.П.Ламановой. На конкурс поступило 595 заявок из 15 городов России, Венгрии и Республики Беларусь. Из присланных 2211 работ, в победу одержали 37 человек в 13 номинациях.

Среди гостей события присутствие подтвердили представители Совета Федерации, Государственной думы, а так же топ-менеджмент и руководители Департаментов Госкорпорации «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», НП «Атомные города», Фонда «АТР АЭС», главы городов присутствия атомной отрасли в России, а также представители профессионального сообщества — руководство и ректорат РГУ им. А.Н.Косыгина, Школы дизайна РАНХиГС, историки костюма, члены Творческого союза художников России и Союза дизайнеров России и другие.

Помимо гостей Открытого театрального пространства действо смогут увидеть зрители в формате онлайн во время прямой трансляции на портале «Культура.РФ» и в социальной сети ВКонтакте.

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