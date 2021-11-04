Арт-резиденция «Выкса» открывает набор заявок на 2022 год

Арт-резиденция «Выкса», основанная благотворительным фондом «ОМК-Участие» в 2017 году, открывает новый набор заявок на участие в 2022 году. Резидентам окажут поддержку в реализации проекта и проведении исследования на базе города Выкса. Главным критерием отбора является проявление локального контекста через взаимодействие с городской средой и местными сообществами. Стать резидентом может любой художник вне зависимости от возраста, жанра, в котором он работает, и страны проживания. Длительность резиденции – от 4 до 8 недель.

«Ограничения вносят коррективы в работу резиденции, но не приостанавливают ее. Мы ставим в приоритет здоровье наших гостей, художников и сотрудников арт-резиденции. Мероприятия проходили и будут проходить с учетом санитарных мер. В 2022 году арт-резиденция «Выкса» традиционно примет 10 победителей открытого набора, также ее работа будет сфокусирована на развитии партнерства с различными институциями, например, фондом поддержки современного искусства «Сфера» и благотворительным фондом Untitled Foundation», – отметила председатель попечительского совета фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.

«Завершив несколько арт-резиденций при содействии Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С.Пушкина (Арсенала), мы работаем над тем, чтобы дальше развивать сеть партнёрских организаций как в России, так и за её пределами. В том числе, для этого мы проводим в ноябре 2021 года в Выксе международную конференцию «Искусство и практики гостеприимства». На мероприятии встретятся представители музеев, арт-резиденций, художники и кураторы из многих городов России и зарубежья. Мы надеемся, что конференция станет импульсом к развитию новых партнёрств. Они позволят нам, резиденциям, быть более открытыми, обмениваться опытом, становиться лучше, а также противостоять изоляции, поддерживая мобильность, сети взаимодействия и творческий обмен для художников и арт-профессионалов в России и мире», – комментирует куратор арт-резиденции «Выкса» Алиса Багдонайте.

Прием заявок: с 15 ноября по 15 декабря 2021.

Даты резиденции: с 15 января по 20 декабря 2022.

Подать заявку можно на сайте: http://vyksaair.com/forartists .

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