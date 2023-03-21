ART TEAM-2023 продлевает сроки приема работ

Образовательная платформа ART TEAM объявила о продлении срока приема работ на всероссийский конкурс для авторов проектов в сфере креативных индустрий до 26 марта, включительно. Конкурс проводится АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» в партнерстве с АНО «Креативная экономика», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Тема этого года - креативное продюсирование. Креативный продюсер - специалист, который создает и воплощает идеи, так или иначе он присутствует в каждой креативной индустрии. Проекты можно подать в 14 номинациях, среди них: дизайн, искусство, IT, музыка, мода, образование, новые медиа, архитектура и урбанистика и другие.

В конкурсе могут принять участие авторы, чьи проекты находятся в стадии разработки, молодые специалисты, которые только ищут пути воплощения идеи, и студенты. Возраст участников - от 18 до 35 лет. Для участия достаточно зарегистрироваться на официальном сайте проекта, заполнить форму заявки и прикрепить к ней необходимые материалы.

Имена 60 финалистов будут объявлены до 16 апреля 2023. Прошедшие отбор примут участие в очных образовательных курсах в г. Москве, а также смогут представить свои проекты потенциальным инвесторам и представителям органов власти регионов РФ. Интенсивы будут проходить в три этапа – с конца апреля по начало июня. Иногородним финалистам будет оплачен переезд и проживание.

Специально к третьему сезону ART TEAM, на портале проекта также подготовлен образовательный сериал - 14 видео в формате интервью с экспертами из креативных отраслей. Герои рассказывают о создании проектов в своей сфере от идеи до продукта, делятся опытом работы, дают советы, как войти в индустрию и начать работать. Сериал доступен для просмотра для всех зарегистрированных пользователей.

ART TEAM — образовательная платформа и всероссийский конкурс проектов в сфере креативных индустрий. Цель проекта - способствовать реализации социально значимых проектов в сфере креативных индустрий, через обучение управленческим навыкам и инструментам вывода на рынок творческих проектов, имеющих экономический потенциал. Помимо конкурса, Art Team включает в себя образовательный интенсив. Обучающая программа состоит из мастер-классов по управлению проектами, привлечению финансирования, и развитию креативного мышления.

Среди проектов прошлого сезона, которые были реализованы в регионах: проект по созданию аудиогидов для детей по экспозициям музеев в Санкт-Петербурге; проект «FOLK’s», направленный на обучение музыкантов в области продвижения своего творчества в Новосибирской области (также реализуется в республиках Алтай и Хакасия). В Кирове запущен проект «Вятский субъективÆ - площадка для творческой молодежи региона, где они смогут выставлять свои работы. Помимо этого, проект подразумевает создание иммерсивных спектаклей, кинопоказов и театральных лаборатории.

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