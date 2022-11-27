Арт-вечеринки в библиотеке!

Библиотека № 18 имени В.А. Жуковского приглашает детей и взрослых на арт-вечеринки. Приходите на творческую встречу, получите заряд крутых ощущений, положительной энергии и новый полезный опыт, который в будущем пригодится для самостоятельного творчества!

Арт-вечеринки - увлекательное занятие, которое станет любимым хобби. Это своего рода арт-терапия для души.

В первые выходные декабря, 3 и 4 числа, библиотека ждёт каждого на феерическую творческую встречу. Занятия пройдут не только познавательно, но ещё и очень весело. В уютном пространстве библиотеки познакомитесь с новыми людьми, создадите уникальную картину, которая будет украшать дом или станет прекрасным подарком, и просто отлично проведёте время! Арт-вечеринки станут хорошим решением, как для совместного отдыха с друзьями, так и для самостоятельного времяпрепровождения.

3 декабря с 13:00 до 14:30 арт-вечеринка для детей. Создадите картины на различных поверхностях в стиле абстракции.

Записаться: https://okccao.timepad.ru/event/2246303

4 декабря с 17:00 до 20:00 арт-вечеринка для взрослых. Создадите картины на холсте в новом современном направлении абстрактной живописи с неповторимыми цветовыми эффектами и сказочными узорами.

Записаться: https://www.mos.ru/afisha/event/255163257

Для участия в арт-вечеринке вообще ничего не нужно. Будет достаточно просто прийти на занятие. Настоящий профессионал своего дела, создатель студии «Вдохновение» Юлия Измайлова и опытные художники Мария Родионова и Маргарита Зимина во всем помогут. Даже если никогда в жизни не держали кисть и краски в руках, педагоги подскажут, как не только создать живописный шедевр, но и получить настоящее удовольствие от творческого процесса.

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