Артхаусная трагикомедия Антона Бильжо «Лебединое озеро» выходит в прокат!

15 сентября на широкий экран российских кинотеатров выходит артхаусная трагикомедия Антона Бильжо «Лебединое озеро». Фильм уже оказался в фокусе внимания кинообщественности и собрал «урожай» призов на фестивалях «Амурская осень», «Московская премьера», «Алафейская гора».

«Лебединое озеро» — новый амбициозный проект — коллаборация режиссера Антона Бильжо («Рыба-мечта», «Очень женские истории») и продюсерского тандема Ольги Цирсен и Аси Темниковой. Их предыдущая картина «Амбивалентность» стала одной из самых заметных в программе фестиваля «Окно в Европу» в минувшем сезоне получила теплый прием отечественной кинокритики, а также ряд призов на фестивалях.

По сюжету губернатор провинциального города просит жену поставить любимый народный балет «Лебединое озеро» и возродить давно закрытый областной театр, что должно послужить хорошим пиаром его предстоящих выборов. Но оказывается, что «Лебединое озеро» — это еще и балет про два мира. Пытаясь исполнить поручение мужа, жена губернатора вырывается за границы усадьбы и регламентированного мира. В городе она сталкивается с неизвестными ей «простыми людьми», спящими лебедями.

«Я в прошлом балерина, и мы давно обсуждали проект на тему балета. Конечно, «Лебединое озеро» — совсем не о балете, а о более сложных вещах», — комментирует продюсер фильма и исполнительница главной роли жены губернатора Ольга Цирсен.

«Мы рассказываем свою историю как трагикомедию, этот жанр сейчас редкость, к нему почти не обращаются современные режиссеры. В фильме множество смысловых слоев, которые постепенно будут открываться для зрителя и много тонкого юмора», — рассказывает продюсер Ася Темникова.

Роль губернатора в фильме исполнил актер Игорь Яцко, а во многих ролях снялись «немедийные» или вовсе непрофессиональные актеры.

«Наша героиня, жена губернатора, включает в свое «Лебединое озеро», всех, кто хотел приобщиться к прекрасному, вне зависимости от возраста, физического состояния, пола и, тем более, профессионального уровня, — говорит режиссер Антон Бильжо, — Точно так же и мы пошли по пути всеприятия, открыв двери в фильм многим, кто, как нам показалось, хотел проявить себя. И, кстати, в фильме есть не только люди, но и, например, жук, собака, лошадь, рыба, ну, и конечно, несколько видов птиц».

Съемки ленты проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Поместье семьи губернатора «сыграла» усадьба Строгановых-Голицыных Марьино в 70 километрах от Санкт-Петербурга, театр возродили в старинной заброшенной кирхе, улицы провинциального города снимали в Гатчине.

Авторская режиссура, причудливая игра смыслов, тщательное внимание к деталям и мощный саундтрек создают на экране эффект полного погружения зрителя в происходящее на грани иммерсивного театра.

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