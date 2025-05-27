«Артист без личного бренда – это просто шум»

В столичном lounge-пространстве Smoke Dog 22 мая 2025 года прошел четвертый шоукейс Top Hit Live — мероприятие, ставшее знаковым, в рамках которого деятели российской музыкальной индустрии и медиа общаются, обсуждают насущные проблемы индустрии и слушают новые песни молодых артистов и состоявшихся звезд, попадающие в чарты TopHit.

На этот раз темой традиционной дискуссии перед концертом была выбрана одна из важнейших — «Артистические бренды». В ней приняли участие глава TopHit Игорь Краев, Кирилл Лупинос — основатель и директор лейбла Effective Records, создавший массу проектов в области электронной танцевальной музыки (EDM), в том числе Иманбека, получившего премию «Грэмми». А такде продюсер, основатель лейбла «Монолит» Антон Пронин, автор книги «Музыка денег» о продюсировании и инструментах продвижения артистов, глава лейбла A&R МТС Владимир Кузьмичев и специалист по PR-технологиям, занимающийся продвижением артистов, Максим Затворнов. Модератором дискуссии выступил экс-директор Universal Music Russia, управляющий партнер Longa Digital, Дмитрий Коннов.

Перед началом «разговора о важном» Игорь Краев рассказал о нововведениях и технологиях формирования чартов TopHit, которые формируются на основе данных из более 45 стран. «Мы слушаем радиоэфир, — заявил Игорь Краев. — собираем информацию о том, что и где играет, сколько раз звучит тот или иной трек. И на основе этих данных строим чаты».

Также Краев напомнил, что последние 2-3 года TopHit публикует чарты 15 стран. Помимо России, это США, Великобритания, Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия, Казахстан, Румыния, Молдова и др. По итогам годовым российских чартов проводится ежегодная церемония вручения музыкальных наград TopHit Music Awards.

«TopHit Live — подчернул Игорь Краев, — это шоу-кейсы, на которых есть возможность увидеть, услышать, расслышать молодых артистов, у которых нет еще огромных каталогов, у которых нет еще хитов с миллионными прослушиваниями. Это возможность разглядеть, как говорит Дмитрий Коннов, в куче «цифрового мусора» жемчужину и показать, подсветить для музыкальной индустрии, музыкальных медиа, стриминг-платформам, радиостанциям. И помочь артисту достучаться до своей аудитории».

Также Игорь рассказал о новшестве TopHit — интернет-чарте Топ-100 самых популярных треков, который был запущен пару месяцев назад. В нем суммируются прослушивания музыки на таких ресурсах, как Яндекс.Музыка, ВК, ЗВУК, МТС.Музыка. В ближайшее время туда будут добавляться данные Shаzam по России.

Дискуссию об артистических брендах также открыл Игорь Краев, который признался: «Когда-то был молодым артистом, потом не очень молодым, потом пожилым. Написал какое-то количество музыки, спродюсировал какое-то количество молодых артистов. Понял, что это очень непросто. И в процессе каждого этапа я понимал, что есть артисты — которых продюсирую — я вижу их на сцене и смотрю на них как просто на пустое место. А есть те, которые даже если ничего не делают, не говорят, не поют (может, даже не очень умеют петь), но мне за ними интересно наблюдать и слушать. Вот это как раз и есть история про бренд».

«Чтобы песни залетали в чарты сами, чтобы артист писал музыку, чтобы он вдолгую работал, постоянно присутствовал в медиа и зарабатывал деньги, необходимо выстраивать личный бренд», — подхватил эстафетную палочку Максим Задворнов.

«Я уверен, что личный бренд артисту необходим как воздух, — выразил свое мнение Кирилл Лупинос. — Потому что если его нет, артист не очень востребован. Когда мы говорим «Группа KISS», то перед глазам сразу встают яркие сценические образы музыкантов, определенной стилистики клипы, гитары и т.д. Ты никогда не спутаешь KISS ни с какой другой группой. Называешь имя Lady Gaga и сразу понимаешь, что у этого бренда есть соответствующий ему набор стиля. Будь то платье «из мяса» или перьев, экстравагантный мейк ап или что-то еще».

«Мне кажется, сейчас без личного бренда артист — это просто музыкальный шум», — согласился с ним Антон Пронин.

«Прослушивание музыки — это деньги, но опять же количество этих прослушиваний зависит как раз от бренда артиста, — сказал Владимир Кузмичев. — Многие молодые интернет-герои считают, что им немножко западло делать какие-то вещи, интервью не нужно, общаться с фанатами необязательно и т.д. Кстати, иногда отсутствие интервью — это тоже определенная тактика и стратегия. Некоторым артистам, правда, иногда лучше молчать и не давать интервью».

В финале вечера состоялся концерт, в котором приняли участие: Alish, Дмитрий Колдун, DJ Dimixer, Deniiza, Свят, Derzy, ANNA, Trida, Betsy Teplova, 5sta Family и Катя Лель, которая исполнила дуэтную песню с солисткой группы Betsy. Ведущей концерта выступила Настя Негода.