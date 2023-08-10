Артист Большого театра Сергей Филин стал гостем нового выпуска интервью-шоу «Команда»

Онлайн-кинотеатр KION выпускает новый эпизод шоу «Команда» - проекта, в котором Татьяна Навка берет интервью у героев российской культуры, спорта и шоу-бизнеса, а также у людей, которые помогали им на творческом пути. Новым гостем проекта стал Сергей Филин - знаменитый российский артист балета, экс-солист и экс-худрук балетной труппы Большого театра. Рассказывать о жизни и работе с ним будут артистки балета Анастасия Сташкевич и Нина Ананишвили, сын Даниил Филин, мама Наталья Сергеевна Филина, и начальник пресс-службы Большого театра Катерина Новикова.

Сергей Филин: «Я считаю себя командным игроком. В жизни добиться чего-то большего можно только вместе. Интриги есть всегда, и балетная профессия отнимает много сил, это адский труд. Но рядом с тобой всегда оказываются люди, которые станут советчиками и напомнят – «не надо сдаваться».

«Все время улыбается», - главное, что говорят о Сергее его родные и соратники. Кроме закулисья театров, в которых танцевал Сергей, съемочная команда шоу побывала в Теплом Стане – родном московском районе Сергея, а его мама, Наталья Сергеевна Филина, провела экскурсию и поделилась архивными фото танцовщика.

Сам Филин расскажет Татьяне Навке о том, почему он скрывал от друзей по двору свои занятия балетом, почему никогда не танцевал с Анастасией Волочковой, а также назовет своих любимчиков из мира современного балета. Кроме того, Сергей вспомнит трагический момент его жизни - в 2013 году на него было совершено нападение, его лицо облили серной кислотой, больше всего пострадали глаза, и Сергею пришлось перенести более 30 операций.

Начальник пресс-службы Большого театра Катерина Новикова: «После нападения мы с директором Большого театра Анатолием Иксановым приехали в больницу к Сергею утешать его, но получилось, что Сергей утешал нас. Он говорил, что все хорошо, что бы ни было с его лицом – ему неважно, а важно, чтобы вернулось зрение и он мог увидеть своих детей. Говорил, что о плохом думать нельзя, времени на это просто нет. И в этот трагический момент он еще более твердо понял и научил нас тому, что время нашей жизни надо посвящать людям, которых мы любим».

Прима-балерина Большого театра Анастасия Сташкевич: «Сергей Филин всегда умел рисковать и всегда выходил победителем».

Интервью-шоу «Команда» выходит в онлайн-кинотеатре KION еженедельно.

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