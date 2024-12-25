Артист и популярный шоумен Вячеслав Макаров попал в топ-3 самых лучших телеведущих России по итогам народного голосования.

По итогам ежегодного голосования KP.RU Вячеслав Макаров вошел в тройку любимых телеведущих россиян. В нем приняли участие несколько десятков тысяч жителей нашей страны.

«Зрительское голосование всегда самое честное, ведь людей не обманешь. Мне невероятно приятно войти в тройку лидеров. Это высокая оценка и ответственность. Будем стремиться к еще большим вершинам, ведь нет предела совершенству. Спасибо зрителям, которые отдали эту награду мне!», — поделился комментарием Вячеслав Макаров.

А в начале этой недели телеведущий получил награду «Шоумен года». Действительно, год у артиста был плодотворным: Вячеслав почти каждую неделю появлялся в эфире федеральных каналов в прайм-тайм, провел международные мероприятия с турецким артистом Бураком Озчивитом, итальянским мэтром Pupo, а также выходил на сцену в качестве не только русскоговорящего ведущего. В копилке мероприятий появились события, которые Вячеслав провел на английском языке. Например, ежегодный Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге.

Помимо знакомого многим амплуа, Вячеслав продолжает развивать свою сольную карьеру.

«Одним из главных музыкальных событий этого года для меня стала премьера песни «Не отпущу тебя». Сегодня она звучит на федеральных и региональных радиостанциях, находит большой отклик среди слушателей. Несколько дней назад мы начали снимать клип на этот трек», — рассказывает артист.

Также Вячеслав рассказал изданию о том, что в следующем году планирует выпустить свой первый музыкальный EP-альбом.