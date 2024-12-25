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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Артист и популярный шоумен Вячеслав Макаров попал в топ-3 самых лучших телеведущих

editor
By editor
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вячеслав макаров
Фото © kp.ru

Артист и популярный шоумен Вячеслав Макаров попал в топ-3 самых лучших телеведущих России по итогам народного голосования.

По итогам ежегодного голосования KP.RU Вячеслав Макаров вошел в тройку любимых телеведущих россиян. В нем приняли участие несколько десятков тысяч жителей нашей страны.

«Зрительское голосование всегда самое честное, ведь людей не обманешь. Мне невероятно приятно войти в тройку лидеров. Это высокая оценка и ответственность. Будем стремиться к еще большим вершинам, ведь нет предела совершенству. Спасибо зрителям, которые отдали эту награду мне!», — поделился комментарием Вячеслав Макаров.

А в начале этой недели телеведущий получил награду «Шоумен года». Действительно, год у артиста был плодотворным: Вячеслав почти каждую неделю появлялся в эфире федеральных каналов в прайм-тайм, провел международные мероприятия с турецким артистом Бураком Озчивитом, итальянским мэтром Pupo, а также выходил на сцену в качестве не только русскоговорящего ведущего. В копилке мероприятий появились события, которые Вячеслав провел на английском языке. Например, ежегодный Евразийский  женский форум в Санкт-Петербурге.

Помимо знакомого многим амплуа, Вячеслав продолжает развивать свою сольную карьеру.

«Одним из главных музыкальных событий этого года для меня стала премьера песни «Не отпущу тебя». Сегодня она звучит на федеральных и региональных радиостанциях, находит большой отклик среди слушателей. Несколько дней назад мы начали снимать клип на этот трек», — рассказывает артист.

Также Вячеслав рассказал изданию о том, что в следующем году планирует выпустить свой первый музыкальный EP-альбом.

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