Артист, певец и поэт Константин Макеев представляет кавер-шоу «POP ROCKS» в Kinky Rouge 20 октября. Песни, без которых уже нельзя представить современный мир, будут поданы в непривычном звучании: два состава музыкантов сыграют для вас культовые шлягеры в иных интерпретациях и заставят почувствовать знакомые хиты по-новому. Выступление задумано как кавер-шоу с элементами драмы и бурлеска.

В концерте принимают участие: Ирина Летина, Джул Main, George Mur, I.L.Y.A., и специальный гость - Алма Бое - победительница проекта «Битва каверов» на СТС, участница шоу «Голос 10» и музыкальных проектов на ТНТ.

В рамках вечера Константин исполнит свои авторские песни, прочтёт новые стихотворения и представит выставку картин художника Георгия Вартаняна.

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