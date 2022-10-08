Артисты «Тавриды» выступили на площадке Университета креативных индустрий в Крыму

7 октября строители Университета креативных индустрий стали зрителями эффектного представления, поставленного прямо на стройплощадке.

Территория в 27 гектаров, на которой развернулись работы по возведению нового образовательного центра, на один вечер превратилась в театральные подмостки. Артисты уличного театра «Небесная карусель» (Санкт-Петербург) устроили яркий перфоманс, удивительным образом совместив строительные леса и сценические декорации. Шоу было организовано в рамках арт-школы уличного театра и цирка арт-кластера «Таврида».

Мероприятие стало третьим по счету крупным творческим событием на территории будущего Университета. Ранее, во время фестиваля «Таврида.АРТ», тут проходил модный показ одежды, разработанной резидентами арт-кластера в коллаборации с известными отечественными брендами. Большой успех имел концерт симфонического оркестра под руководством Народного артиста России Юрия Башмета. По окончании строительства именитый дирижер, общественный деятель и педагог возглавит музыкальное направление нового образовательного центра.

Университет креативных индустрий, расположенный в Капсельской бухте города Судака, откроет свои двери для молодых профессионалов уже в 2023 году. Объект станет ядром круглогодичного туристско-образовательного кластера «Таврида.АРТ».

Уникальная просветительская среда объединит юных творцов и предпринимателей, которые смогут получить профессиональное образование под наставничеством признанных лидеров и реализовать свои идеи в рамках совместных проектов, подготовленных в сотрудничестве с ведущими государственными и корпоративными партнерами.

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