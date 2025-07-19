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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUArtMasters и Стардаст запускают карьерный лифт для талантов

ArtMasters и Стардаст запускают карьерный лифт для талантов

editor
By editor
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артмастерс - стардаст - партнерство
Фото © пресс-служба Агентства StarDust

ArtMasters и Агентство Талантов Стардаст подписали партнерское соглашение, направленное на продвижение и профессиональное сопровождение финалистов чемпионата на рынке кино- и медиаиндустрии.

Борислав Володин, руководитель экосистемы ArtMasters:

«Партнерство открывает участникам проектов экосистемы ArtMasters прямой доступ к возможностям реализации в креативных индустриях — от первых стажировок и ассистентских позиций до привлечения к масштабным проектам, продюсируемым ведущими студиями и платформами. Это большой шаг в важнейшем процессе реализации механизмов социального лифта».

Агентство Стардаст курирует интеграцию финалистов ArtMasters в кино- и медиапроекты, закрывая кадровые запросы в ключевых сегментах креативной индустрии. Уже реализовано несколько кейсов подбора специалистов для «Студии Модно» Натальи Локтевой: в команду вошли композиторы, звукорежиссёры, CG-художники и копирайтеры. Более 15 кинокомпаний выразили заинтересованность и направили запросы на подбор кадров в области постпродакшена.

Татьяна Беличенко, генеральный директор Агентства Стардаст, продюсер:

«ArtMasters выполняет важную миссию для индустрии развлечений — помогает кино, театру, телевидению и другим креативным секторам находить и привлекать молодых профессионалов со всей России. Сотрудничество с ArtMasters качественно дополняет наше активно развивающееся направление творческий HR. Нам важно соединить таланты с индустрией, дать им возможность расти, работать над масштабными проектами и формировать будущее отрасли вместе.»

Елена Греясова, HR-продюсер Агентства Стардаст, HR-продюсер ArtMasters:

«Финалисты чемпионата ArtMasters всё активнее интегрируются в профессиональную среду: их приглашают к участию в проектах в сфере шоу-бизнеса и киноиндустрии. Востребованы самые разные компетенции — от копирайтеров и сценаристов до мультимедиа-художников и моушн-дизайнеров. Особенно ярко проявился интерес со стороны кинокомпаний к специалистам в области постпродакшена — композиторам, монтажёрам, CG-художникам и VFX-супервайзерам. Сотрудничество ArtMasters с Агентством Талантов StarDust стало важным инструментом встраивания молодых профессионалов в индустриальные процессы: благодаря такому партнёрству запрос рынка быстро встречается с новым поколением талантов».

Агентство Талантов Стардаст — одно из ведущих агентств в продвижении киноспециалистов, существующее с 2007 года. Его клиенты работают на проектах российских и международных продакшенов, а также получают награды на крупнейших фестивалях по всему миру.

Наталия Ермоленко, главный редактор по работе с участниками Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters:

«Важнейшая миссия Чемпионата – не только выявлять профессиональных и талантливых специалистов, но и продвигать их в индустрию. Мы гордимся нашими участниками, и смело можем рекомендовать их в самые сложные и прогрессивные проекты. Они владеют не только профессиональным навыком, но и по-новому смотрят на развитие медиа культуры в нашей стране, знают мировые тренды и успешно интегрируют это в работу».

В рамках партнёрства участники проектов экосистемы ArtMasters получат:

  • персональное карьерное сопровождение и наставничество;
  • помощь в составлении портфолио и профессиональных рекомендациях;
  • выход на релевантные проекты и контакты в индустрии;
  • поддержку в коммуникации с продюсерами, шоураннерами и продакшнами;
  • возможность начать карьеру в кино, на телевидении, в театре и других секторах креативной индустрии.
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