ArtMasters и Стардаст запускают карьерный лифт для талантов

ArtMasters и Агентство Талантов Стардаст подписали партнерское соглашение, направленное на продвижение и профессиональное сопровождение финалистов чемпионата на рынке кино- и медиаиндустрии.

Борислав Володин, руководитель экосистемы ArtMasters:

«Партнерство открывает участникам проектов экосистемы ArtMasters прямой доступ к возможностям реализации в креативных индустриях — от первых стажировок и ассистентских позиций до привлечения к масштабным проектам, продюсируемым ведущими студиями и платформами. Это большой шаг в важнейшем процессе реализации механизмов социального лифта».

Агентство Стардаст курирует интеграцию финалистов ArtMasters в кино- и медиапроекты, закрывая кадровые запросы в ключевых сегментах креативной индустрии. Уже реализовано несколько кейсов подбора специалистов для «Студии Модно» Натальи Локтевой: в команду вошли композиторы, звукорежиссёры, CG-художники и копирайтеры. Более 15 кинокомпаний выразили заинтересованность и направили запросы на подбор кадров в области постпродакшена.

Татьяна Беличенко, генеральный директор Агентства Стардаст, продюсер:

«ArtMasters выполняет важную миссию для индустрии развлечений — помогает кино, театру, телевидению и другим креативным секторам находить и привлекать молодых профессионалов со всей России. Сотрудничество с ArtMasters качественно дополняет наше активно развивающееся направление творческий HR. Нам важно соединить таланты с индустрией, дать им возможность расти, работать над масштабными проектами и формировать будущее отрасли вместе.»

Елена Греясова, HR-продюсер Агентства Стардаст, HR-продюсер ArtMasters:

«Финалисты чемпионата ArtMasters всё активнее интегрируются в профессиональную среду: их приглашают к участию в проектах в сфере шоу-бизнеса и киноиндустрии. Востребованы самые разные компетенции — от копирайтеров и сценаристов до мультимедиа-художников и моушн-дизайнеров. Особенно ярко проявился интерес со стороны кинокомпаний к специалистам в области постпродакшена — композиторам, монтажёрам, CG-художникам и VFX-супервайзерам. Сотрудничество ArtMasters с Агентством Талантов StarDust стало важным инструментом встраивания молодых профессионалов в индустриальные процессы: благодаря такому партнёрству запрос рынка быстро встречается с новым поколением талантов».

Агентство Талантов Стардаст — одно из ведущих агентств в продвижении киноспециалистов, существующее с 2007 года. Его клиенты работают на проектах российских и международных продакшенов, а также получают награды на крупнейших фестивалях по всему миру.

Наталия Ермоленко, главный редактор по работе с участниками Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters:

«Важнейшая миссия Чемпионата – не только выявлять профессиональных и талантливых специалистов, но и продвигать их в индустрию. Мы гордимся нашими участниками, и смело можем рекомендовать их в самые сложные и прогрессивные проекты. Они владеют не только профессиональным навыком, но и по-новому смотрят на развитие медиа культуры в нашей стране, знают мировые тренды и успешно интегрируют это в работу».

В рамках партнёрства участники проектов экосистемы ArtMasters получат: