ArtMasters: полет нормальный!

28 августа в московском театре «Геликон-Опера» искрило креативом: здесь собрались участники открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, а также наставники и эксперты. В 2022 году спектр компетенций чемпионата увеличился до 20, в их число вошли звукорежиссура, продюсирование, композиция, сценарное мастерство, геймдизайн и другие дисциплины. 17 тысяч человек подали заявки на участие в чемпионате, более 300 заявок – от участников из 24 других стран. Итоги соревнований подведут 27 сентября.

Встреча участников и экпертов чемпионата прошла в формате «открытого микрофона». На вопросы отвечали художник по костюмам Анастасия Нефёдова, саунд-дизайнер Павел Дореули, сценарист Андрей Золотарев, сценограф Нана Абдрашитова, специалист компьютерной графики Антон Сакара, композитор Иван Бурляев, звукорежиссёр записи музыки Андрей Левин, продюсер Алексей Боков, художник-аниматор Алена Оятьева.

Победители предыдущих лет поделились своими историями успеха: копирайтер Екатерина Романова (2021), композитор-аранжировщик Никита Ямов (2020), клипмейкер Элина Шевченко (2021), геймдизайнер Тимур Квеквескири (2020) и художник по гриму Наталья Блинкова (2021).

— Семья ArtMasters довольно молодая – чемпионат проходит в третий раз. Однако у нас уже есть свои устоявшиеся традиции, одна из которых – каждый год накануне старта официальной защиты финальных заданий собираться вместе в стенах «Геликон-оперы». Здесь встречаются лучшие из лучших, — отметил руководитель чемпионата Борислав Володин.

Поддержать начинающих мастеров пришли Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, замначальника управления президента РФ по общественным проектам, зампредседателя оргкомитета ArtMasters Александр Журавский, художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, продюсер и композитор Игорь Матвиенко, ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинский и другие почетные гости.

Главная новость: ArtMasters создает ассоциацию, переходя в новое качество. Это переход на новый уровень, как сказал в своем выступлении Сергей Кириенко: «На самом деле, у вас все только начинается. Истории, которые рассказывали победители предыдущих сезонов, лишний раз это подтверждают. Заинтересованными и очень профессиональными зрителями являются ваши потенциальные работодатели, которые уже научились на ArtMasters не просто наблюдать и получать удовольствие, а расхватывать специалистов. Я знаю, в кулуарах мы это часто обсуждаем, что еще на стадии, когда финал еще не прошел, вы еще об этом не знаете, а за многих из вас уже началась борьба: вот этого я заберу, нет, его я заберу. Это здорово, если за вас будут соревноваться лучшие российские компании. В конце концов, для этого и был придуман ArtMasters. Прекрасный пример — фестиваль «Таврида», где мы были недавно, и где множество задач было реализовано резидентами ArtMasters и «Тавриды» на высочайшем уровне, многие до сих пор не верят. Создание Ассоциации победителей и финалистов ArtMasters даст возможность реализовывать уникальные командные задачи, и это совсем другое качество. Вы уже можете претендовать не только на участие в проектах, а на создание своих проектов».

Также он напомнил о множестве проектов по развитию творческих индустрий — Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив и Институт развития интернета. Впереди – открытие Академии креативных индустрий «Таврида Арт» в мае 2023 года.

Интересным моментом стал показ короткометражного фильма «Молодой» о попытке молодого скульптора установить свою работу в неком городе. Ирония истории долгих согласований с чиновниками и желания угодить всем и вся, когда задуманный Икар превращается в знакомый образ Ильича, и лишь тень памятника открывает задуманный образ – знакома молодым мастерам. Есть надежда, что чемпионат научит их быть смелее и увереннее в своих силах.

Об этом был один из вопросов из зала: «Что бы вы посоветовали себе двадцатилетнему»? Эксперты дали простые советы – быть честным и искренним, дерзать, ничего не бояться, не останавливаться ни на секунду, быть в движении. И как люди творческие, предложили задавшему вопрос создателю виртуальных пространств устроить эту встречу экспертов с собой 20-летними уже в следующем сезоне.

Что же дальше? Об этом сообщил художественный руководитель театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман — участники ArtMasters работают над оперой Джузеппе Верди «Богема», премьера которой состоится в сентябре.

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