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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойCOSMOTRACKАртМосковия обновила Положение конкурса «Дорога к звёздам» и открыла дорогу для всех!

АртМосковия обновила Положение конкурса «Дорога к звёздам» и открыла дорогу для всех!

editor
By editor
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Город на Венере. Изображение предоставлено Творческой мастерской NESNOVA™

Дорогие друзья и участники творческого конкурса «Дорога к звёздам»!

29 января 2025 года, мы опубликовали обновлённое Положение конкурса.

Положение конкурса для участников в возрасте 9-17 лет;

Положение конкурса для участников в возрасте 18+ лет, а также для студентов ССУЗов и ВУЗов.

Обращаем ваше внимание на следующие значимые изменения:

  • Введены три новые номинации: «Digital art», «Сделано с ИИ» и «Графический роман/Комикс».
  • В конкурсе могут участвовать дети в возрасте 9 — 17 лет.
  • В конкурсе могут участвовать студенты профильных учебных заведений — среднеспециальных и высших,
  • В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте 18+. Верхний предел возраста не ограничен.
  • Обновлены формы Заявок и Согласия на обработку персональных данных.

Обязательное требование – заполнять бланки «Заявок» и «Согласия». Без них работы на конкурс не принимаются.

Работы просим направлять в адрес Оргкомитета конкурса: info@cosmotrack.ru .

cosmotrack 2025 - календарь
COSMOTRACK 2025 — настольный календарь.

– За прошедшие две недели со дня старта Творческого конкурса «Дорога к звёздам» в адрес Оргкомитета было направлено около 50 работ от юных художников и писателей. Нам становится «обидно» за родителей и педагогов, которые присылают отличные творческие работы детей, но в наш адрес они приходят без «Заявки» и «Согласия на обработку персональных данных». Мы работаем в правовом поле Российской Федерации и без этих сопроводительных документов мы не можем допускать работы участников. – рассказала Председатель Оргкомитета творческого конкурса «Дорога к звёздам», руководитель Медиа группы АртМосковия Ольга Неснова. – Но в то же время мы радуемся, что среди участников появляются неравнодушные к нашем проекту люди, благодаря которым Конкурс становится лучше. Так например, конкурсная номинация «Графический роман/Комикс» была введена по просьбе жительницы Ульяновска. В знак благодарности и признательности мы отправляем ей наш настольный календарь на 2025 год, сделанный Творческой мастерской бренда NESNOVA™ для Программы COSMOTRACK.

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