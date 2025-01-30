АртМосковия обновила Положение конкурса «Дорога к звёздам» и открыла дорогу для всех!

Дорогие друзья и участники творческого конкурса «Дорога к звёздам»!

29 января 2025 года, мы опубликовали обновлённое Положение конкурса.

Положение конкурса для участников в возрасте 9-17 лет;

Положение конкурса для участников в возрасте 18+ лет, а также для студентов ССУЗов и ВУЗов.

Обращаем ваше внимание на следующие значимые изменения:

Введены три новые номинации: «Digital art», «Сделано с ИИ» и «Графический роман/Комикс».

В конкурсе могут участвовать дети в возрасте 9 — 17 лет.

В конкурсе могут участвовать студенты профильных учебных заведений — среднеспециальных и высших,

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте 18+. Верхний предел возраста не ограничен.

Обновлены формы Заявок и Согласия на обработку персональных данных.

Обязательное требование – заполнять бланки «Заявок» и «Согласия». Без них работы на конкурс не принимаются.

Работы просим направлять в адрес Оргкомитета конкурса: info@cosmotrack.ru .

– За прошедшие две недели со дня старта Творческого конкурса «Дорога к звёздам» в адрес Оргкомитета было направлено около 50 работ от юных художников и писателей. Нам становится «обидно» за родителей и педагогов, которые присылают отличные творческие работы детей, но в наш адрес они приходят без «Заявки» и «Согласия на обработку персональных данных». Мы работаем в правовом поле Российской Федерации и без этих сопроводительных документов мы не можем допускать работы участников. – рассказала Председатель Оргкомитета творческого конкурса «Дорога к звёздам», руководитель Медиа группы АртМосковия Ольга Неснова. – Но в то же время мы радуемся, что среди участников появляются неравнодушные к нашем проекту люди, благодаря которым Конкурс становится лучше. Так например, конкурсная номинация «Графический роман/Комикс» была введена по просьбе жительницы Ульяновска. В знак благодарности и признательности мы отправляем ей наш настольный календарь на 2025 год, сделанный Творческой мастерской бренда NESNOVA™ для Программы COSMOTRACK.