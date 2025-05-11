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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойCOSMOTRACKАртМосковия возобновила выпуск журнала «АртМосковия»

АртМосковия возобновила выпуск журнала «АртМосковия»

editor
By editor
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журнал артмосковия
Обложка журнала «АртМосковия» № 1 (004), 2025 г.

АртМосковия возобновила выпуск журнала «АртМосковия». Новый номер вышел 10 мая 2025 года и посвящен 80-летию Великой Победы в войне 1941-1945 годов, культурно-просветительской программе «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK», а также различным аспектам культуры, творчества и событиям сферы креативных индустрий.

По замыслу редакции, акцент при формировании содержания журнала делается на публицистические материалы, художественные и литературны произведения, интервью с интересными людьми и другие.

Оформление журнала сдержанное, в минималистическом стиле. Таким и останется. Объем номера составил 72 страницы.

Журнал выходит только в электронном виде – PDF, эквивалентен формату А4 в печатном издании и распространяется бесплатно, в свободном доступе на сайте artmoskovia.com .

Выход следующего номера запланирован к 1 июня – Международному дню защиты детей. Выбор даты не случаен. По замыслу редакции, половину номера или больше, планируется посвятить детскому творчеству – рисункам, стихам и рассказам лауреатов Международного творческого конкурса «Дорога к звёздам», который проводится до 2035 года непрерывно и включительно.

– Надеюсь, что наш труд не останется без внимания и будет интересен читателям, партнерам, коллегам и участникам конкурса, – говорит о журнале главный редактор АртМосковии Ольга Неснова. – На сайте встроено удобное приложение для чтения изданий в формате PDF. Для прочтения мы рекомендуем использовать устройства с размерами экранов от 10″ – планшет, компьютер и др.

журнал артмосковия

журнал артмосковия

журнал артмосковия

журнал артмосковия

журнал артмосковия

журнал артмосковия

журнал артмосковия

журнал артмосковия

журнал артмосковия

журнал артмосковия

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В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

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Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

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