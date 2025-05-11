АртМосковия возобновила выпуск журнала «АртМосковия». Новый номер вышел 10 мая 2025 года и посвящен 80-летию Великой Победы в войне 1941-1945 годов, культурно-просветительской программе «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK», а также различным аспектам культуры, творчества и событиям сферы креативных индустрий.

По замыслу редакции, акцент при формировании содержания журнала делается на публицистические материалы, художественные и литературны произведения, интервью с интересными людьми и другие.

Оформление журнала сдержанное, в минималистическом стиле. Таким и останется. Объем номера составил 72 страницы.

Журнал выходит только в электронном виде – PDF, эквивалентен формату А4 в печатном издании и распространяется бесплатно, в свободном доступе на сайте artmoskovia.com .

Выход следующего номера запланирован к 1 июня – Международному дню защиты детей. Выбор даты не случаен. По замыслу редакции, половину номера или больше, планируется посвятить детскому творчеству – рисункам, стихам и рассказам лауреатов Международного творческого конкурса «Дорога к звёздам», который проводится до 2035 года непрерывно и включительно.

– Надеюсь, что наш труд не останется без внимания и будет интересен читателям, партнерам, коллегам и участникам конкурса, – говорит о журнале главный редактор АртМосковии Ольга Неснова. – На сайте встроено удобное приложение для чтения изданий в формате PDF. Для прочтения мы рекомендуем использовать устройства с размерами экранов от 10″ – планшет, компьютер и др.