АССОЦИАЦИЯ ГАЛЕРЕЙ ИНИЦИИРОВАЛА ПЕРВУЮ ЯРМАРКУ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Ассоциация галерей и Фонд культурных инициатив «Энсо» планируют провести первую ярмарку современного искусства во Владивостоке. Событие войдет в программу Восточного экономического форума в сентябре 2024 года и будет направлено на укрепление международных связей с Азиатско-Тихоокеанском регионом и бизнес-потенциала Дальнего Востока.

Соглашение подписали Юлия Климко, Гасан Гасанбалаев, Софья Троценко

Транспортная группа FESCO подтвердила готовность поддержать ярмарку современного искусства во Владивостоке, которая объединит ведущие российские и азиатские галереи. На ней будут представлены объекты различных направлений в искусстве, включая живопись, графику, скульптуру и предметы коллекционного дизайна. В течение года планируется параллельная программа, которая создаст новые возможности для художников и других участников арт-рынка и сможет стать инструментом международного культурного обмена. Таким образом, в регионе появится постоянная платформа для коммерческого, интеллектуального и культурного взаимодействия.

Оборот искусства в мире в 2022 году составил $67,8 млрд, по данным ежегодного отчета The Art Market, An Art Basel & UBS report, 2023. При этом азиатские страны стремительно занимают лидерские позиции: через КНР в 2022 году прошла четверть всех аукционных продаж ультрасовременного искусства в мире (около $50,6 млн, по данным отчета The Art Market in 2022, Artprice). Особое место в системе арт-рынка занимают ярмарки. Сегодня российские арт-ярмарки, как правило, сосредоточены в западной части страны. Ярмарка современного искусства во Владивостоке создаст уникальный прецедент, пример успешной реализации социокультурных и экономических связей с тихоокеанским регионом, и запустит процессы роста региональной художественной системы.

Инициатива о создании ярмарки была сформулирована в ходе сессии «Взаимодействие арт-рынка и отраслевого бизнеса: потенциал Дальнего Востока», которая состоялась 10 сентября в рамках Восточного экономического форума – 2023. Основатель ЦСИ «Винзавод», председатель правления Ассоциации галерей Софья Троценко, председатель Совета директоров Транспортной группы FESCO Андрей Северилов, заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, вице-мэр Владивостока Дарья Стегний, сооснователь Art021, пекинской ярмарки JINGART и ярмарки в Шеньчжене (DnA SHENZHEN) Бар Ифэн, директор фонда культурных инициатив «ЭНСО» Юлия Климко, директор галереи «Арка» Вера Глазкова и основатель ASKERI GALLERY и ArtOnline24.ru Полина Аскери обсудили вопросы, связанные с развитием арт-рынка на Дальнем Востоке, и обозначили его потенциал для развития региона.

Транспортная группа FESCO («Группа», «FESCO») и Ассоциация галерей («АГА») в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве для реализации проектов поддержки современного искусства во Владивостоке. Подписи под документом поставили председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов и председатель Правления Ассоциации «Ассоциация галерей» Софья Троценко.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru