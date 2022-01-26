Ассоциация менеджеров создала Комиссию по развитию креативных индустрий

Комиссия призвана активизировать сотрудничество бизнеса с представителями творческих профессий и продемонстрировать возможности креативных индустрий для развития территорий присутствия компаний.

«Во многих странах креативные индустрии давно стали значимым фактором развитии экономик многих стран. Относительно недавно и в нашей стране обозначилось большое внимание к развитию этого направления. Креативные индустрии могут стать важным партнером крупного бизнеса в цепочке поставок и драйвером развития территорий, прямо влияя на качество жизни жителей, поэтому появление Комиссии сейчас более чем актуально. Кроме того, среди компаний – членов Ассоциации есть коммуникационные агентства, которым подобная площадка будет интересна с профессиональной точки зрения», – уверен первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

Под эгидой Комиссии пройдет цикл заседаний, деловых встреч и консультаций. Ее участники – топ–менеджеры градообразующих компаний, представители творческих индустрий, институтов развития, органов исполнительной и законодательной власти РФ, СМИ – проанализируют имеющиеся российские и международные практики взаимодействия бизнеса и креативных предприятий. Им предстоит изучить о обобщить для дальнейшего тиражирования и масштабирования опыт создания новых рабочих мест посредством развития креативных индустрий, совместных проектов по повышению узнаваемости и капитализации местных креативных предприятий и продуктов. Отдельное направление – создание механизмов поддержки креативных отраслей в регионах присутствия бизнеса.

Председателем новой дискуссионной экспертной площадки Ассоциации менеджеров стал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

«К креативным индустриям приковано внимание государства и бизнеса. Очевидно, что за развитием этого сегмента — будущее. В первую очередь это обусловлено непосредственным включением людей — их идей, энергии, ресурсов. Возможность самореализации через творчество, искусство, креатив — очевидная ценность, признанная на государственном уровне. Ярким подтверждением этому факту является создание Президентского фонда культурных инициатив, грантовый фонд которого превышает 30 млрд рублей на ближайшие три года. Креативные индустрии — это, без всяких сомнений, про экономику. Возможность заниматься любимым делом на родной территории, работать для людей, самореализовываться в творческой профессии и улучшать мир вокруг — в конечном итоге все это приводит к экономическому успеху и процветанию. Президентской фонд культурных инициатив проводит экспертизы и обладает знаниями потребностей самореализации творческих людей, пониманием реальных запросов населения в части креативных индустрий. Создаваемая сегодня комиссия при Ассоциации менеджеров должна стать площадкой выработки общих подходов по развитию креативных индустрий на основе актуальных знаний о возможностях, запросах и потребностях ее участников», — прокомментировал Роман Карманов.

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