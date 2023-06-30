Хотите создать свой аудиогид, но не знаете, с чего начать? В статье мы расскажем о ключевых этапах разработки аудиоэкскурсовода. Вы узнаете, что такое аудиогид, как записать свою фонограмму и какие приложения с аудиоэкскурсиями популярны.

Разбираемся: что такое аудиогид?

В современном понимании аудиогидом может называться:

Фонограмма

Предварительно озвученная и записанная информация о достопримечательности. Она включается посетителями на плеере, телефоне или специальном приборе при самостоятельном осмотре.

Фото с сайта www.freepik.com

Портативное устройство

Небольшой аппарат, на который загружены аудиофайлы со сведениями об экспозиции. Он выдается туристам в музее.

Фото с сайта hermitage-ticket.ru

Мобильное приложение

Специальная программа, которая предоставляет аудио-, фото-, видеоматериалы и текстовую информацию о посещаемом месте. Скачивается самостоятельно экскурсантами на смартфон.

Фото с сайта www.tretyakovgallery.ru

Где используется

Популярность аудиогидов с каждым годом растет, т. к. они удешевляют экскурсию или делают интересной самостоятельную прогулку по городу.

В музее или выставочном зале такой гид расскажет о каждой представленной экспозиции.

В театре аудиоэкскурсовод познакомит посетителей с историей здания, его интерьерами, а также покажет фрагменты из ключевых спектаклей.

На прогулке по городу аудиогид расскажет о значимых достопримечательностях, которые встречаются на пути.

В туристических, в т.ч. экскурсионных поездках гид заменит экскурсовода: проведет по маршруту и познакомит с важными объектами.

При осмотре отдельных объектов культуры или природы аудиогид предоставит разнообразную информацию о них.

Для туристов, совершающих заграничные поездки, аудиогид — это еще и профессиональный переводчик. Многие современные приборы имеют функцию синхронного перевода или же содержат контент, заранее переведенный на несколько языков.

Носитель

Материалы со сведениями о достопримечательностях могут быть записаны на разных носителях. Наиболее распространенными являются следующие:

Специализированное устройство, которое приобретается и обслуживается музеем. В ручном аппарате аудиодорожки проигрываются после нажатия на кнопку: ее номер соответствует цифровому указателю экспоната. Автоматический прибор сам включает треки при приближении посетителя к выставочному предмету.

Фото с сайта serp.mk.ru

Смартфон экскурсанта. Его преимущество в том, что он компактно объединяет разнотипную информацию об объекте: карты, аудио, видео, фото, текст. Благодаря этому экскурсия становится насыщенной и увлекательной. Для определения геолокации экскурсанта мобильные приложения используют GPS и RFID технологии. При приближении туриста к экспозиции аудиогид сам воспроизводит сведения о предмете, которым заинтересовался человек.

Фото с сайта mediacratia.ru

Преимущества и недостатки

Рассмотрим общие сильные и слабые стороны любых аудиогидов, о которых необходимо помнить при создании собственной фонограммы.

Достоинства:

Автономность. Аудиогид дает возможность самостоятельно перемещаться по выбранному маршруту и знакомиться только с теми экспонатами, которые интересны.

Аудиогид дает возможность самостоятельно перемещаться по выбранному маршруту и знакомиться только с теми экспонатами, которые интересны. Индивидуальность. Гид используется в нужное время и в удобном темпе, позволяет каждому выбирать объем получаемых знаний.

Гид используется в нужное время и в удобном темпе, позволяет каждому выбирать объем получаемых знаний. Безграничность . Современные аудиогиды предоставляют всевозможные сведения о предмете, т. к. хранят в памяти гигабайты различной информации: аудио-, видео-, фотоматериалы или текст.

. Современные аудиогиды предоставляют всевозможные сведения о предмете, т. к. хранят в памяти гигабайты различной информации: аудио-, видео-, фотоматериалы или текст. Многоязычность. Часто аудиогиды предусматривают перевод файлов на иностранные языки, в том числе редкие.

Часто аудиогиды предусматривают перевод файлов на иностранные языки, в том числе редкие. Гибкость управления. Гид позволяет самостоятельно регулировать громкость звука, повтор фрагментов и паузы.

Недостатки:

Возможны неполадки . Аудиогиды, как и любая техника, могут ломаться, переживать сбои или в целом некорректно работать.

. Аудиогиды, как и любая техника, могут ломаться, переживать сбои или в целом некорректно работать. Репродуктивность . Аудиогиды воспроизводят только то, что в них записано, поэтому они не способны ответить на вопросы или что-то прокомментировать.

. Аудиогиды воспроизводят только то, что в них записано, поэтому они не способны ответить на вопросы или что-то прокомментировать. Зависимость . Портативные устройства зависят от электропитания, технического обслуживания, а мобильные приложения — от интернета, качества GPS-связи.

. Портативные устройства зависят от электропитания, технического обслуживания, а мобильные приложения — от интернета, качества GPS-связи. Локальность. Известно, что аудиогиды в музее — это новое явление. Аудиоэкскурсии популярны в Москве и других крупных центрах, но по многим провинциальным городам и населенным пунктам маршруты не разработаны.

Подготовка к записи своего аудиогида

Создание аудиогида — это трудоемкий процесс, который предполагает выбор специализированной программы и оборудования, подготовку текста, аудио-, видео- и фотоматериалов. Разберем главные составляющие этой работы.

Софт

Записать фонограмму для гида лучше всего с помощью специального приложения. Предлагаем воспользоваться программой АудиоМАСТЕР. Этот редактор аудио позволит:

записать фонограмму,

удалить ненужные фрагменты,

устранить фоновые шумы,

обработать голос,

выровнять громкость,

изменить частоту звука,

наложить звуковые эффекты.

Скриншоты автора статьи

Оборудование

Большая часть задач решается с помощью ПК или смартфона. Например:

поиск сведений,

создание фото и видео,

запись и обработка фонограммы,

привязка файлов гида к объектам на карте,

загрузка готового аудиогида в приложение.

Также для создания качественного контента вам потребуются микрофон и наушники.

Маршруты и сценарии

В первую очередь нужно определить тематику разрабатываемого маршрута и его наполнение. Это могут быть:

главные «знаменитости» города, поселка или улицы;

значимые места, связанные с событием или личностью;

комплекс объектов с общей тематикой;

сезонные достопримечательности местности.

Грамотно проложенный маршрут включает несколько культурных объектов, которые связаны общей тематикой. Расстояние между ними должно быть небольшим. До написания сценария нужно самостоятельно пройти по разработанному маршруту и убедиться лично, что он составлен правильно.

Для того, чтобы привлечь людей пользоваться аудиогидом, можно добавить в маршрут посещение крупного музея или известного памятника.

Фото с сайта www.fiesta.ru

Качественно написанный сценарий сочетает разнотипную информацию: понятную карту, интересно написанный и приятно озвученный текст, крупные яркие фотографии, видео.

Отметим, что в аудиогиде можно использовать и ранее записанные материалы, например, полезные ролики. Если для их включения в сценарий требуется вырезать звук из видео, то можно воспользоваться одним из аудиоредакторов или онлайн-сервисом.

Тайминг

Это детальный расчет времени, который предусматривает продолжительность:

осмотра каждого объекта;

перемещения от одного экспоната к другому;

всей экскурсии.

При составлении тайминга важно учитывать особенности целевой аудитории, для которой разрабатывался маршрут: дети, подростки, взрослые, пожилые люди. В зависимости от возрастной группы будет варьироваться и продолжительность экскурсии.

Советы для записи аудиогида

Чтобы записать аудиогид самому, нужно придерживаться следующих советов:

Перед чтением текста под запись расставьте ударения в сложных или новых словах, именах. Найдите помещение, максимально изолированное от внешнего шума. Заранее проверьте оборудование, которое будет задействовано в записи и обработке звука. Чередуйте в озвучке разные голоса — мужские и женские, возможно, детские. При озвучке текста сохраняйте ровный темп речи и единую тональность. Делайте паузы только между абзацами. В процессе записи аудиогида используйте разную интонацию, выделяйте голосом значимые/интересные фрагменты. Обязательно прослушайте получившуюся запись и откорректируйте файл в аудиоредакторе.

В качестве примера можете познакомиться с бесплатным аудиогидом, который предлагается посетителям в музее им. Андрея Рублева в Москве: выставка «Книги пророков. Лицевая рукопись 1489 года» .

Примеры

Рассмотрим два популярных приложения, которые предоставляют большой выбор самых разных экскурсий.

Travelry – это доступный регулярно обновляющийся софт, который предлагает поездки как по России, так и за рубежом. В этом аудиогиде информация хорошо структурирована, предлагаемые туры имеют четкую, грамотно разработанную композицию. Платформа предусматривает удобство для пользователей, поэтому на странице каждой экскурсии есть карта с пунктами маршрута, сведения о длительности фонограммы, километраже, посещаемых объектах и их фото. В приложении есть бесплатные экскурсии.

– это доступный регулярно обновляющийся софт, который предлагает поездки как по России, так и за рубежом. В этом аудиогиде информация хорошо структурирована, предлагаемые туры имеют четкую, грамотно разработанную композицию. Платформа предусматривает удобство для пользователей, поэтому на странице каждой экскурсии есть карта с пунктами маршрута, сведения о длительности фонограммы, километраже, посещаемых объектах и их фото. В приложении есть бесплатные экскурсии. izi.TRAVEL – это бесплатная платформа, содержащая аудиогиды не только для посещения музеев, но и для прогулок по городу. Материалы, предоставляемые приложением, можно запускать через GPS или с помощью QR-кода. Главное преимущество аудиогида — большое количество бесплатных экскурсий по российским и зарубежным городам.

Чек-лист успешного аудиогида

Итак, что такое аудиогид в музее? Это профессиональный «экскурсовод», сопровождающий вас при самостоятельном осмотре. Он успешен, если:

Запись об одном экспонате длится не более 2-7 мин.

В тексте нет сухих имен и дат, вместо них уникальные живые факты.

Сведения легко воспринимаются на слух. В озвучке четкий голос и хорошая дикция, многообразие интонаций, чередование разных голосов, эмоциональность.

Рассказ имеет строгую логику построения. Экскурсия разработана на основе линейного сюжета.

Экскурсия сочетает информацию разного формата: текст, фото-, видео-, аудиоматериалы.

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