Аудиосервис Звук и парк Кудыкина Гора запустили аудиогид для посетителей

С началом летнего сезона активный загородный отдых и изучение уникальных мест России вновь набирает популярность среди туристов. Одним из таких мест притяжения является природный парк «Кудыкина Гора» в Липецкой области, где на территории в 350 га разместились сафари-край, эко-кемпинг, пеший маршрут здоровья и множество других активностей. Аудиосервис Звук подготовил официальный аудиогид и серию тематических плейлистов для максимально комфортного пребывания посетителей на территории парка.

«Добро пожаловать на Кудыкину Гору – природный парк чудес в Липецкой области, где волшебство окружающего мира переплетено с поразительными возможностями людской фантазии», – с этого начинается аудиогид Звука и первое знакомство с парком. В гид вошли 12 аудиороликов о достопримечательностях Кудыкиной Горы, доступных для бесплатного прослушивания всем пользователям аудиосервиса. В числе объектов – Центр Гостеприимства как главное здание новой русской архитектуры, древнерусская крепость с самым большим леденцом на Руси, исполинский Змей Горыныч, композиция «Братья» от художницы Weld Queen, а также другие знаковые точки парка.

«Аудиогид «Кудыкиной Горы» и сервиса Звук — новый опыт сотрудничества для нашей команды, открывающий еще одну главу в развитии проекта. Теперь гость сможет погрузиться в мир сказок и легенд русской культуры наедине с собой: нужно лишь установить приложение сервиса и начать прогулку в удобном темпе», — рассказывает Юлия Уваркина, владелица, куратор и вдохновитель «Кудыкиной Горы».

Отправиться в путешествие по природному парку чудес можно из любой точки мира. Достаточно сканировать QR-код и перейти в приложение Звука, где мелодичный женский голос пригласит пользователей окунуться в мир волшебной сказки. Переходя от одной записи к другой, можно услышать историю парка, познакомиться с уникальными арт-объектами, узнать о редких животных и растениях.

«Проекты на стыке искусства и пользовательского опыта остаются одними из приоритетных в работе нашей команды. Верим, что у каждого места должно быть свое звучание, где звук – в совокупности с природными объектами, – органично встраивается в природный ландшафт и создает свою уникальную атмосферу. Мы стремимся делать опыт пользователей более полным через аудиогиды и плейлисты для парков, музеев и даже городов. Зимой мне повезло оказаться в парке «Кудыкина Гора», я рада, что наша команда озвучила этот проект и теперь он доступен всем пользователям Звука. Продуманные пространства и парковая инфраструктура заполняют регионы и хочется верить, что эта тенденция сохранится», – поделилась руководитель направления партнерских проектов Звука Роза Корсакова.

Кроме аудиогида редакция Звука вместе с командой парка собрали четыре тематических плейлиста: для неспешной прогулки, пробежки по парку, танцев, а также вечерних посиделок. По мнению владельцев парка, музыкальные подборки отлично подойдут для разных видов отдыха на Кудыкиной Горе — в каждом названии плейлиста уже есть идея для досуга. Хозяйка «Кудыкиной Горы» Юлия Уваркина чаще всего включает плейлист для вечерних посиделок с композициями современных русских исполнителей, наслаждаясь закатами и искрами костра.

Вы готовы к сказке? Тогда начинаем наше путешествие.

Прослушать аудиогид и тематические плейлисты можно на сайте аудиосервиса или с любого устройства в приложении Звук.

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