Аудиосервис «Звук» представляет праздничный плейлист к фестивалю «День города»

Москва – источник вдохновения для артистов и музыкантов. Кто не знает песен, которые посвящены нашей прекрасной столице! Есть композиции, которые уже давно стали настоящим достоянием отечественной культуры, а есть и новые модные треки, которые пока только набирают популярность. В этом году одним из подарков на 875-летний юбилей столицы станет специальный плейлист «Музыка города: Москве-875», который представлен в аудиосервисе «Звук».

Фестиваль «День города» – это и добрая традиция, и время приятных открытий, и отличная возможность узнать что-то новое и интересное, посетив мастер-классы и другие анимационные мероприятия. А еще впервые в этом году к празднику «Звук» собрал специальный плейлист.

«Наш фестиваль из года в год становится более масштабным, открываются новые площадки, в программу включаются оригинальные активности, о желании выступить заявляют многие молодые и яркие музыканты, актеры и исполнители. День города – это всегда добрые эмоции и хорошее настроение. А хорошая музыка помогает создать незабываемое ощущение праздника», — рассказали в Оргкомитете фестиваля.

Среди музыкальных композиций праздничного плейлиста такие известные и популярные песни, как легендарная «Дорогая моя столица» в исполнении Иосифа Кобзона, трогательная «Московская осень», которую поет Александр Иванов, зажигательная «Любовь – Москва» Юлии Савичевой, нежная «Моя Москва» от Валерии, а также другие известные и любимые песни о нашей любимой столице.

Отправляетесь на площадки фестиваля «День города»? Гуляете по праздничной столице или просто хотите послушать хорошую музыку? Набирайте в строке поиска аудиосервиса «Звук» слова «Московские сезоны» и включайте плейлист «Музыка города: Москве-875»!

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